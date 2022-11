CGTN: Soluções culturais para os desafios mundiais

PEQUIM, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O mundo está passando por rápidas mudanças e no último século tem enfrentado desafios inéditos. Muitas pessoas não podem deixar de perguntar: o mundo poderia ser um lugar melhor? Tian Wei, da CGTN, como jornalista e comunicadora cultural, compartilha suas percepções únicas neste China Talk de 10 minutos.

Tian diz que de 800 A.C. A 200 A.C., as principais civilizações do mundo produziram alguns dos pensadores mais brilhantes do mundo: Confúcio, Laozi, Zhuangzi, Xunzi e Hanfeizi na China; Sócrates, Platão e Aristóteles na Grécia; os profetas judeus Isaías e Zoroastro da Pérsia; e havia Buda, da Índia antiga. Eles estabeleceram a base filosófica para toda a humanidade e forneceram algumas das melhores referências que as pessoas podem acessar para obter as respostas.

Mas hoje, Tian deixa claro que , com as narrativas e perspectivas dominadas pelo Ocidente, boas respostas estão fora do alcance.

Na opinião dela, há um óbvio déficit de informações na história e nas culturas, com alcance muito limitado. Por exemplo, em 2013, a revista Time, conhecida por produzir eleger a pessoa mais influente do ano, publicou uma lista sobre as "100 pessoas mais significativas da história." Ninguém da Ásia entrou na lista. Isso mostra claramente que alguns valores globais contemporâneos refletem uma parte muito limitada do passado da humanidade. Como as pessoas podem resolver os desafios enfrentados por toda a humanidade, se elas só estão limitadas à inspiração e sabedoria de algumas partes do mundo?

Tian diz que o déficit de informações e a perda de uma diversidade de narrativas levam a problemas ainda maiores de falta de autoconsciência e autoestima na sua própria cultura. Considere o confucionismo como exemplo. Esta escola de pensamento enfatiza a correção nas relações sociais, justiça, gentileza e sinceridade. Ele ensina que um governante deve governar pela virtude, não pela força, com um sistema completo criado para limitar o poder imperial. Com uma filosofia prática com foco na relação entre indivíduo e sociedade, o confucionismo encontrou o seu caminho no coração das pessoas.

Tian diz que a autodescoberta, a autoconscientização e a autoestima sobre a sua própria cultura não são apenas importantes para essas pessoas, mas também um grande serviço para todos, uma vez que as pessoas precisam trazer a máxima criatividade e diversidade para lidar com os desafios enfrentados hoje. (fim)

https://news.cgtn.com/news/2022-11-07/Cultural-solutions-to-world-challenges-1eKxjb3oyWs/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=sq99gbN9tOg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN