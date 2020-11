CGTN: Soluções da China para a economia global atingida pela pandemia - Cooperação e abertura

Em seu discurso de abertura via link de vídeo na cerimônia de abertura da terceira China International Import Expo (CIIE) na quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping apresentou a resposta da China: defender os princípios de cooperação mutuamente benéfica e a abertura mútua.

Cooperação mutuamente benéfica

A COVID-19 é um forte lembrete de que todos os países estão unidos como uma comunidade com um futuro compartilhado, disse Xi, acrescentando que ninguém pode ficar imune a uma grande crise e os países devem trabalhar juntos como parceiros, com cada um assumindo sua devida responsabilidade.

Solidariedade e cooperação são as escolhas certas para enfrentar desafios. "Devemos defender o princípio da cooperação mutuamente benéfica", disse ele.

A CIIE é agora um bem público internacional para ser compartilhada pelo mundo, atuando como uma importante plataforma para compras internacionais, promoção de investimentos, intercâmbio cultural e cooperação, enfatizou.

A primeira CIIE em 2018 observou os negócios para a compra de bens e serviços em um ano chegarem a US$ 57,83 bilhões, enquanto os negócios dos países Belt and Road alcançaram US$ 4,7 bilhões. Na segunda CIIE, o número aumentou em 23%, para US$ 71,13 bilhões.

Reunidos na CIIE deste ano, estão participantes de exposições anteriores, bem como novas empresas, incluindo quase 50 empresas da Fortune-500 e líderes do setor.

Sem dúvida, com a cooperação da CIIE deste ano, um novo incentivo pode ser injetado na economia global.

Abertura mútua apresentando benefícios, responsabilidades e governança compartilhados

Abertura mútua é outra palavra-chave mencionada pelo presidente chinês na CIIE.

Xi afirmou que a realização da terceira CIIE demonstra o desejo sincero do país de compartilhar suas oportunidades de mercado com o mundo e contribuir para a recuperação econômica global.

Destacando que as medidas de abertura anunciadas por ele na CIIE do ano passado foram totalmente implementadas, Xi prometeu circulações domésticas e internacionais mais abertas para as necessidades de desenvolvimento da própria China, mas também para o maior benefício das pessoas em todos os países.

De acordo com dados oficiais, a China teve a recuperação mais rápida da pandemia dentre as principais economias. Nos primeiros três trimestres, sua economia expandiu 0,7 por cento em relação ao ano anterior, enquanto o resto do mundo ainda está em grande parte mergulhado em recessão. As importações e exportações totais do país também registaram um crescimento homólogo positivo no mesmo período.

A China, segunda maior economia do mundo, tem promovido um padrão de desenvolvimento de "dupla circulação" desde maio. A estratégia indica um padrão de desenvolvimento econômico que tem o desenvolvimento doméstico como esteio, com o desenvolvimento doméstico e internacional reforçando-se mutuamente.

A intensificação da construção do novo padrão de desenvolvimento de "dupla circulação" nos próximos cinco anos também foi enfatizada na quinta sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC, que foi encerrada em 29 de outubro.

Em seu discurso de abertura, o presidente chinês também anunciou novas medidas para promover a abertura.

A China apresentará uma lista negativa para o comércio internacional de serviços e abrirá ainda mais em áreas como a economia digital e a internet, e buscará formas criativas de aumentar o comércio exterior, disse Xi.

A China está pronta para assinar acordos de livre comércio de alto padrão com mais países no mundo, trabalhará para a assinatura antecipada da Parceria Econômica Regional Abrangente e acelerará as negociações sobre um tratado de investimento acordo de livre comércio entre China-Japão-República da Coreia, ele acrescentou.

