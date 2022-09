CGTN : Sommet de Samarkand : Ce que la Chine a proposé pour stimuler l'unité et la coopération de l'OCS

PÉKIN, 17 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Lors de son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie du COVID-19, le président chinois Xi Jinping s'est rendu en Asie centrale pour assister au sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui s'est tenu cette année dans la ville ouzbèke de Samarkand.

Qualifiant ce sommet d'« événement le plus important de la diplomatie des chefs d'État à la veille du 20e Congrès national du Parti communiste chinois », un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que cela montrait la grande importance que la Chine attache à l'OCS.

Lors de la 22e réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS vendredi, le président Xi Jinping a noté que l'OCS a été une force constructive importante dans les affaires internationales et régionales.

Il a appelé le groupe à maintenir l'esprit de Shanghai, à renforcer l'unité et la coopération, et à promouvoir la construction d'une communauté de l'OCS encore plus étroite avec un avenir commun.

L'esprit de Shanghai porté en avant

Le sommet de l'OCS de Samarkand a lieu à un moment où le monde est témoin de l'impact combiné d'une pandémie sans précédent depuis un siècle, d'une tendance à la démondialisation et d'autres facteurs complexes, le système de gouvernance économique mondial étant confronté à des défis.

L'esprit de Shanghai, nommé d'après la ville chinoise dans laquelle le groupe a été fondé et comme ses valeurs et directives sous-jacentes, se caractérise par la confiance mutuelle, les avantages mutuels, l'égalité, la consultation, le respect de la diversité culturelle et la poursuite d'un développement commun.

Vendredi, Xi Jinping a déclaré que ce qui peut être tiré des riches pratiques du groupe comprend la confiance politique, la coopération mutuellement bénéfique, l'égalité, l'ouverture et l'inclusion, ainsi que l'équité et la justice, ce qui incarne pleinement l'esprit de Shanghai.

Il a été démontré que l'esprit de Shanghai est la source de force du développement de l'OCS, et également le guide fondamental que les États membres de l'OCS doivent continuer à suivre dans les années à venir, a-t-il déclaré.

« Nous devons le succès remarquable de l'OCS à l'esprit de Shanghai. Et nous continuerons à suivre ses conseils alors que nous allons de l'avant », a-t-il promis.

Au-delà de la sécurité

À une époque où les conflits géopolitiques et les menaces de sécurité non traditionnelles telles que l'extrémisme et le terrorisme sont en hausse, l'OCS joue un rôle important dans la sauvegarde de la sécurité régionale et de la prospérité commune. Pourtant, son rôle va au-delà de la sécurité.

Lors de son discours, Xi Jinping a appelé les membres de l'OCS à renforcer la coopération pratique entre eux. Il a déclaré que la Chine était prête à travailler avec toutes les autres parties prenantes pour poursuivre l'initiative de développement mondial proposée par la Chine et promouvoir conjointement l'initiative « la Ceinture et la Route ».

Lors du sommet, des déclarations sur la sauvegarde de la sécurité énergétique et alimentaire internationale ont également été adoptées. Xi Jinping s'est engagé à ce que la Chine fournisse aux pays en développement dans le besoin une aide humanitaire d'urgence sous forme de céréales et d'autres fournitures d'une valeur de 1,5 milliard de yuans.

Le président chinois a également exhorté le groupe à appliquer pleinement les documents de coopération dans des domaines tels que le commerce et l'investissement, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement, l'innovation scientifique et technologique et l'intelligence artificielle.

Mettant en garde contre une « obsession de former un petit cercle », Xi Jinping a réitéré l'importance de maintenir un véritable multilatéralisme pour améliorer la gouvernance mondiale et faire en sorte que l'ordre international soit plus juste et équitable.

Une vision de l'avenir

Depuis sa fondation en 2001, l'OCS a connu un parcours extraordinaire. À ce jour, l'organisation compte huit membres à part entière, quatre pays observateurs et de multiples partenaires de dialogue.

En termes de portée géographique et de population, l'OCS est la plus grande organisation régionale au monde, couvrant environ 60 pour cent de la superficie terrestre de l'Eurasie et 41 pour cent de la population mondiale. Ses membres représentaient 24 % du PIB mondial en 2021, selon la Banque mondiale.

Et l'OCS continue de se développer. Lors du sommet de vendredi, un mémorandum d'obligations sur la pleine adhésion de l'Iran à l'OCS a été signé ; la procédure d'adhésion de la Biélorussie a été lancée ; des MOU accordant à l'Egypte, à l'Arabie Saoudite et au Qatar le statut de partenaires de dialogue de l'OCS ont été signés ; des accords ont été conclus sur l'admission de Bahreïn, des Maldives, des EAU, du Koweït et du Myanmar en tant que nouveaux partenaires de dialogue.

Notant qu'un nombre croissant de pays ont demandé à rejoindre la famille de l'OCS, le président chinois a déclaré que cela démontre pleinement la puissance de la vision de l'OCS et la confiance largement partagée dans son avenir.

En conclusion de son discours, Xi a appelé tous les pays à agir dans l'esprit de Shanghai, à œuvrer pour le développement régulier de l'OCS et à construire conjointement la région en un foyer pacifique, stable, prospère et beau.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-16/Xi-Jinping-delivers-speech-at-SCO-summit-in-Samarkand-1dnrViKtBks/index.html

SOURCE CGTN