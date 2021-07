CGTN: Spojené státy se dostaly na 1. místo ve zprávě o odolnosti proti COVID-19, to je snad vtip

„Dobrý příklad americké výjimečnosti," napsal uživatel Ricard Reeleder na Twitteru.

Zpráva uvádí, že díky rychlému uvedení americké mRNA vakcíny na trh se podařilo zastavit nejhorší epidemii na světě. Nicméně ve které zemi na podzim loňského roku denní potvrzené případy a počty mrtvých šokovaly svět?

Mnoho lidí zpochybňovalo logiku tohoto žebříčku:

Uživatel Twitteru jménem William Cuming komentoval: „ Je úžasné, jak máme v době twittersféry krátkou paměť. USA kvůli počtu umírajících lidí stavěly provizorní márnice... a přesto jsou na prvním místě. Tato analýza přinejlepším podkopává integritu této zpravodajské služby."

Ještě si lze vzpomenout na dny, kdy se americká vláda po neúspěchu v boji s pandemií snažila obvinit a očernit Čínu, aby odvedla pozornost, a ignorovala přitom doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a světové vědecké komunity.

Od vypuknutí pandemie COVID-19 se vědecká komunita věnuje pátrání po původu viru. WHO uvedla, že je „velmi nepravděpodobné", že by virus unikl z laboratoře. USA však na to odmítly přistoupit, opakovaně překrucovaly pravdu a výzkumnou práci směřovaly do „politického bahna".

Zatímco se konspirační teorie o úniku z laboratoře dostává do popředí zájmu Západu, dokáže se vědecká komunita ubránit těmto lžím?

Zpět k žebříčku, chytří lidé si na celou věc udělají vlastní obrázek. A proamerický žebříček agentury Bloomberg by měl být považován za to, čím je – za výsměch.

