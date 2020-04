CGTN: Spomienka na zdravotníckych pracovníkov, ktorých sme stratili kvôli koronavírusu

Viac informácií o týchto lekároch a ostatných obetiach koronavírusu v Číne nájdete na interaktívnej pamätnej strane CGTN

Liu Yang si nikdy nemyslela, že toto stretnutie s otcom, aj keď prebehlo len na diaľku, bude ich posledným. Jej otec Liu Zhiming, prominentný neurológ, zomrel 18. februára po nakazení novým koronavírusom.

Liu bol riaditeľom nemocnice Wuhan Wuchang, ktorú obecná vláda mesta Wuhan určila 21. januára ako jednu z nemocníc na liečbu pacientov infikovaných novým koronavírusom alebo podozrivých z nakazenia vírusom. „Zavolal mi a požiadal ma, aby som mu pripravila nejaké oblečenie. Povedal, že je príliš zaneprázdnený na to, aby šiel domov. V tom čase som mala pocit, že je zadýchaný," uviedla jeho manželka Cai Liping, hlavná zdravotná sestra oddelenia JIS v tretej nemocnici vo Wu-chane.

Bol workoholik a tri dni bol v pohotovosti, keď premieňal časť nemocnice na izolačné oddelenia, ktoré začali prijímať infikovaných pacientov 23. januára. To bol deň, keď bol Wuhan zablokovaný, a tiež deň, keď Liovi diagnostikovali COVID -19.

Nasledujúci deň ho hospitalizovali a čoskoro aj pripojili k ventilátoru. Hovoril len telefonicky s Cai, ktorá bola veľmi zaneprázdnená ošetrovaním závažných prípadov pacientov s COVID-19. Podľa Hong Yi, tajomníka disciplinárnej komisie nemocnice Wuchang, v posledných dňoch odmietol intubáciu. „Bál sa, že sa nakazí jeho tím."

V deň, keď zomrel, bolo v nemocnici 431 pacientov s COVID-19. Je prvým známym prípadom riaditeľa nemocnice, ktorý zomrel na koronavírus.

Okrem najskúsenejších zdravotníckych pracovníkov v prvej línii boja proti COVID-19 sa medzi obeťami vyskytli aj mladí lekári na začiatku svojej kariéry, ako napríklad Xia Sisi, gastroenterologička z nemocnice Jiangbei vo Wuhane. Zomrela koncom februára. Kolegovia uviedli, že sa mohla nakaziť v januári, keď sa starala o staršieho pacienta, ktorý mal príznaky nového koronavírusu.

O päť dní neskôr mala horúčku 38,9 stupňov Celzia a na hrudi cítila napätie. V ten deň bola hospitalizovaná. Keď mala pocit, že by ju už mohli prepustiť, aby sa vrátila do služby, keď jej príznaky o niekoľko dní neskôr vymizli, jej situácia sa zhoršila. Jej manžel Wu Shilei, chirurg v nemocnici Wuhan Pu'ai, vtrhol na pohotovosť v skorých hodinách 7. februára. Jej srdce sa zastavilo. Lekári ju intubovali a resuscitovali potom, čo jej nasadili podporu ECMO, neskôr ju presunuli do nemocnice špecializovanej na intenzívnu starostlivosť. Zostala však v kóme a 23. februára zomrela.

Wu sa vrátil domov, no nemohol sa s jej smrťou vyrovnať. „Sľúbili sme si, že budeme spolu bojovať v predných radách frontovej línie, keď sa uzdraví." Nevedel, čo povedať ich dvojročnému synovi. „Jiabao verí, že jeho matka stále pracuje v nemocnici."

Doteraz zomrelo v Číne v súvislosti s prepuknutím koronavírusu najmenej 46 zdravotníckych pracovníkov. Niektorí mali desiatky rokov skúseností, zatiaľ čo iní práve začali svoju misiu pomáhať druhým. Oftalmológ Li Wenliang v decembri zdieľal správu pacienta, ktorá upozornila spolužiakov z lekárskych fakúlt na koronavírus, zomrel vo veku 34 rokov. Song Yunhua, lekárku v komunitnom zdravotnom stredisku, zrazil motocykel po tom, čo pracovala dlhé hodiny na skríningu pacientov na vírus. Mala 46 rokov.

Mnoho z týchto lekárov bolo pravdepodobne vystavených koronavírusu od konca roka 2019 do januára, keď sa nový vírus práve objavoval. Zdravotný personál sa stretával s pacientmi, ktorí mohli mať COVID-19 predtým, ako bol identifikovaný ako odlišný kmeň koronavírusu, preto nosili ochranné vybavenie a postupovali podľa postupov, ktoré sú vhodné pri liečbe chorôb nízkej úrovne infekčnosti. Netušili, že prichádzajú do kontaktu so závažným, ale záhadným vírusom, ktorý sa o mesiac vyvinie do globálnej pandémie.

Títo lekári si uchovali maximálnu mieru profesionality a obavy o svojich kolegov a pacientov v najtemnejších okamihoch. Ich duch pretrváva v tých, ktorí sa usilujú nasledovať ich kroky, ako je Liu Yang, ktorá je teraz študentkou prvého ročníka medicíny v tej istej škole, v ktorej študoval jej otec Liu Zhiming.

Pôvodný článok nájdete TU.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EoRj_StxMms

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1141585/CGTN_COVID_19.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1097018/CGTN_Logo.jpg

SOURCE CGTN