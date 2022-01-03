CGTN: Стремление к счастью для народа: путь Китая к общему процветанию

В своем новогоднем обращении в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Для обеспечения лучшей жизни для каждого мы никогда не должны полагаться на то, чего мы достигли: предстоит пройти еще долгий путь».

Следуя плану

В первый год 14-й пятилетки Китай реализовывал план, сосредоточенный на человекоцентрированном принципе, уделяя приоритетное внимание деятельности по формированию новой парадигмы развития, укреплению роли новаторства и ускорению экологической трансформации социально-экономического развития.

Человекоцентрированный принцип стал ключом к выдающимся достижениям Китая за последние десятилетия и будет вести страну к общему процветанию. После искоренения крайней нищеты по всей стране и достижения цели «Сяокан» Китай вступил на новый путь социалистической модернизации и национального возрождения.

«На пути вперед мы должны полагаться на людей, создающих историю», — заявил товарищ Си, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), в своей речи 1 июля на собрании, посвященном столетию КПК. Он пообещал, что КПК будет содействовать решению возникающих у людей проблем и способствовать общему процветанию для всех.

Китайское руководство подчеркивает важность создания и накопления общественного богатства с одной стороны и предотвращения поляризации общества с другой. Сначала весь китайский народ должен сплоченно трудиться, чтобы сделать «пирог» больше и лучше; затем следует приложить усилия для того, чтобы правильно разделить этот «пирог» через надлежащие институциональные механизмы. Так гласит заявление, опубликованное после Центральной конференции по экономической работе в декабре.

Делая больший упор на отечественный рынок, Китай также подтвердил свое обязательство расширять открытость и делиться возможностями для развития со всем миром.

Заложив новаторство в основу своей деятельности по модернизации, Китай совершил ряд научно-технических прорывов, включая запуск пилотируемого космического корабля Шэньчжоу-13, посадку марсианского зонда Тяньвэнь-1 на Красной планете, развитие отрасли производства чипов и скачки в области квантовых вычислений.

В связи с тем что экологически безопасное развитие становится одним из приоритетов, Китай неоднократно подчеркивал свои обязательства по достижению пика углеродных выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, а также обнародовал ряд стратегий, направленных на достижение этих целей.

В 2021 году страна наблюдала за странствием азиатских слонов, которое привлекло к себе внимание всего мира, обязалась увеличить инвестиции в защиту биоразнообразия, запустила объекты ветряной и солнечной энергетики в пустынных районах и в очередной раз подтвердила свою приверженность борьбе с изменением климата.

Приоритеты Си Цзиньпина в поездках по стране

За последний год Си Цзиньпин совершил 11 инспекционных поездок по Китаю, оставив свой след в десятках мест. В этих местах он заострял внимание на ряде ключевых вопросов, отражающих некоторые приоритетные области развития страны в 14-й пятилетке и в последующий период.

Его визиты, начиная с объектов Зимних Олимпийских игр 2022 года и заканчивая отдаленными деревнями, природными заповедниками и малыми предприятиями, продемонстрировали твердое стремление Китая к достижению экологического прогресса и инновационному, экологически безопасному и высококачественному развитию.

Согласно анализу CGTN, к числу слов, наиболее часто произносимых Си Цзиньпином во время его визитов в 2021 году, относятся «народ», «экология», «новаторство», «высококачественный», «безопасность», «культура», «обслуживание», «образование», «технологии» и «сельские районы».

В ходе каждого из своих визитов Си Цзиньпин проявлял глубочайшую заботу по отношению к людям. Он посетил старые революционные базы, районы проживания этнических меньшинств и места с плохо развитой инфраструктурой, нестабильными экологическими условиями и жертвами частых стихийных бедствий. Он навещал бедняков, беседовал с представителями местных властей, знакомился с условиями и анализировал работу по искоренению нищеты.

Во время посещения провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая в феврале он подчеркнул важность поиска нового пути с приоритетным вниманием к сохранению окружающей среды и экологически безопасному развитию.

Кроме того, во время своих поездок в провинции Цинхай, Хэнань, Шаньдун и Хэбэй, а также в Тибетский автономный район он подчеркивал важность защиты биоразнообразия на Цинхай-Тибетском плато и экологической среды в бассейне Желтой реки и Сайханбе — некогда бесплодной земли, расположенной в провинции Хэбэй на севере Китая, которая превратилась в один из крупнейших искусственных лесов мира.

На фоне все более усложняющихся внешних условий он многократно призывал к усилиям по углублению структурных реформ в сфере предложения, формированию новой парадигмы развития и достижению прогресса в высококачественном развитии.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-01/Seeking-happiness-for-the-people-China-s-journey-to-common-prosperity-16sKtHFJZ8k/index.html

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SOURCE CGTN