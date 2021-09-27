CGTN: Технологии, политика и амбиции: как Мэн Ваньчжоу попала в жернова между Китаем и США

Вскоре после заключения соглашения Мэн Ваньчжоу вылетела чартерным рейсом авиакомпании Air China на юг Китая в Шэньчжэнь, где находится штаб-квартира компании Huawei.

49-летняя Мэн Ваньчжоу не признала свою вину по обвинению в мошенничестве. По словам Уильяма Тейлора III, одного из представляющих Мэн Ваньчжоу адвокатов, в соответствии с подписанным соглашением США отказываются от ее дальнейшего уголовного преследования, и процедура ее выдачи в Канаде будет прекращена.

«Имеются неопровержимые доказательства, что это уголовное дело — политическое преследование гражданина Китая и что его целью является пресечение деятельности китайских высокотехнологичных компаний», — заявила в субботу официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин (Hua Chunying).

Что произошло три года назад?

1 декабря 2018 года канадские власти арестовали Мэн Ваньчжоу по просьбе правительства США, которое обвинило ее в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения и потребовало ее выдачи. Инцидент произошел, после того как администрация Трампа заняла агрессивную позицию в отношении Китая по целому ряду вопросов, включая торговлю и технологии.

За четыре месяца до ареста Мэн Ваньчжоу правительство США, сославшись на опасения по поводу безопасности, нанесло первый удар по китайским высокотехнологичным компаниям, запретив федеральному правительству использовать продукцию Huawei и ZTE – двух ведущих китайских поставщиков телекоммуникационного оборудования. В следующем году компания Huawei была включена в санкционный список Министерства торговли США, что фактически означало запрет для американских компаний на ведение бизнеса с китайским технологическим гигантом.

Почему Мэн Ваньчжоу была освобождена именно сейчас?

На протяжении трех последних лет арест Мэн Ваньчжоу оставался одной из самых острых проблем во взаимоотношениях между Пекином и Вашингтоном. Напряженность, которая еще несколько лет назад была немыслимой, почти достигла точки взрыва.

По словам Го Чанлина (Guo Changlin), ранее занимавшего высокий дипломатический пост в китайском посольстве в США, освобождению Мэн Ваньчжоу способствовали два фактора.

«Президент США Джо Байден планирует личную встречу со своим китайским коллегой Си Цзиньпином на предстоящем саммите «Большой двадцатки». [Кроме того,] Джастин Трюдо, только что переизбранный на пост премьер-министра Канады [с минимальным перевесом], стремится избавиться от дела Мэн Ваньчжоу, которое, в конце концов, стало причиной затяжного противостояния между Китаем и Канадой», — заявил Го Чанлина в телефонном интервью агентству CGTN.

Несмотря на проводимую Вашингтоном жесткую политику в отношении Китая, у самого Байдена установились тесные дружеские отношения с Си Цзиньпином, когда они оба были вице-президентами. Как отметил Ли Чен (Li Cheng), директор Центра Торнтона по изучению Китая при Брукингском институте (John L. Thornton China Center at the Brookings Institution) Байден побывал в Китае четыре раза, и двое политиков 11 раз встречались лично.

«Я хотел сказать, что когда я вернулся со встречи с ним [Си Цзиньпином], я проехал с ним 17 000 миль … так мне удалось с ним близко познакомиться», — отметил Президент Байден в феврале во время одного из своих публичных выступлений.

«У них дружеские отношения, но трудно сказать, как далеко Байден может пойти навстречу в свете антикитайских настроений», — ответил на вопрос нашего корреспондента Го Чанлин.

Ли Чен считает, что Байдену приходится устраивать демонстрацию силы, поскольку все больше американских избирателей проявляют антикитайские настроения. Он добавляет: «Сам он не такой уж сторонник конфронтации».

Как освобождение Мэн Ваньчжоу отразится на китайско-американских связях?

Освобождение демонстрирует попытку Вашингтона предотвратить выход жесткой конкуренции из-под контроля, но, по мнению Го Чанлин, оно не станет началом ослабления напряженности между двумя странами. Обвинения против Huawei остаются в силе, и крупнейшая технологическая компания по-прежнему входит в американский черный список.

Война в области технологий потихоньку разгорается. В свое время США начали третью промышленную революцию и уже несколько десятилетий занимают лидирующие позиции. Однако на пороге 21-го века Китай и США ведут жестокую конкурентную борьбу за лидерство в четвертой промышленной революции, в которой все решают чипы и алгоритмы.

Во Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности Белый дом назвал Китай «единственным конкурентом, потенциально способным объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь».

«Конец эпохи взаимодействия, возможно, наступил в 2010 году, когда Китай стал второй по величине экономикой в мире», — предположил Го Чанлин. Когда в 2014 году ВВП Китая превысил 60% от ВВП США, враждебность еще больше усилилась, а политика сдерживания с годами распространилась на все области — от торговли до прав человека.

Предпринятая Вашингтоном попытка сдержать Пекин в сфере высоких технологий предшествовала торговой войне, объявленной Китаю Дональдом Трампом, и продолжается по сей день. Расхождения в связи с конкуренцией в области высоких технологий представляются неизбежными.

Ознакомиться с оригинальной статьей можно ЗДЕСЬ.

（https://news.cgtn.com/news/2021-09-25/How-Meng-Wanzhou-stepped-into-a-perfect-storm-between-China-and-U-S--13QK0CBqAYE/index.html ）

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=cSnkFt1fX2Q

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SOURCE CGTN