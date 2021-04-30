CGTN: Тяньхэ дает старт амбициозной программе создания китайской орбитальной станции

News provided by

CGTN

Apr 30, 2021, 09:56 ET

ПЕКИН, 30 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- В рамках реализуемой Китаем программы строительства собственной орбитальной станции в минувший четверг был запущен в космос ее базовый модуль Тяньхэ (в переводе «небесная гармония»), давший старт серии запусков с целью достройки станции к концу 2022 года.

Модуль Тяньхэ был доставлен в космос ракетой-носителем Чанчжэн-5Б Y2 с космодрома Вэньчан, расположенного на побережье провинции Хайнань на юге Китая. Это первый из 11 запусков, намеченных в рамках программы строительства и материально-технического обеспечения орбитальной станции.

CGTN：Tianhe lifts off China's space station ambition
CGTN：Tianhe lifts off China's space station ambition

Тяньхэ будет выполнять функции базового модуля первой китайской космической станции на низкой околоземной орбите под названием Тяньгун, означающем в переводе с китайского «небесный дворец».

Выступая в четверг с поздравительным посланием, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что успешный запуск базового модуля Тяньхэ означает, что строительство китайской орбитальной станции вступило в фазу полной реализации, заложив прочную основу для решения последующих задач.

В своем послании Си Цзиньпин также сообщил, что создание орбитальной станции и национальной космической лаборатории является одной из важнейших целей в рамках 3-этапной стратегии реализации китайской программы пилотируемых космических полетов и значимым ведущим проектом в плане повышения научно-технического и космического потенциала страны.

Он призвал всех, кто принимал участие в этом запуске, проявить самодостаточность и новаторство ради достижения общей победы в реализации программы строительства орбитальной станции и внести новый значительный вклад в полноценное построение современной социалистической страны.

Открытая платформа

Новая китайская орбитальная станция будет служить не только китайским ученым. На китайской космической станции будут всячески приветствоваться зарубежные астронавты и международное сотрудничество в сфере научных экспериментов, заявил директор Китайского бюро технического обеспечения пилотируемых космических полетов Хао Чунь (Hao Chun) в своем эксклюзивном интервью телеканалу CGTN.

«Китай и Управление ООН по вопросам космического пространства успешно сотрудничали в областях, касающихся использования китайской орбитальной станции. Мы подписали соответствующее соглашение», — сообщил г-н Хао.

На данный момент для проведения первого раунда экспериментов в новой космической лаборатории было отобрано в общей сложности девять проектов, предложенных 17 странами, включая Францию, Германию и Италию.

«В перспективе китайские космические полеты, несомненно, будут проходить с участием зарубежных астронавтов, живущих и работающих на нашей орбитальной станции. Кроме того, некоторые зарубежные астронавты уже участвуют в китайских полетах и изучают китайский язык», — сообщил директор.

Построение аэрокосмической державы 

С момента проведения 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета КПК, лично руководил реализацией крупных аэрокосмических проектов и способствовал устойчивому прогрессу Китая в деле превращения в аэрокосмическую державу.

«Исследование безграничной вселенной, разработка программ освоения космоса и превращение в аэрокосмическую державу всегда были той мечтой, к осуществлению которой мы стремились», — заявил товарищ Си в своем напутствии по случаю первого Дня космоса в Китае 24 апреля 2016 года.

В 2020 году Китайская космическая отрасль добилась выдающихся успехов: 23 июня Китай успешно вывел на орбиту свою окончательно доработанную спутниковую навигационную систему «Бэйдоу»; 23 июля был запущен в космос беспилотный зонд для исследования Марса; 24 ноября была запущена автоматическая межпланетная станция Чанъэ-5 с целью сбора образцов лунного грунта, а 1 декабря зонд Чанъэ-5 был успешно доставлен на поверхность Луны.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-29/Tianhe-lifts-off-China-s-space-station-ambition--ZR9lfbX2iA/index.html 

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=WHdkt9ncb9M

Related Links

www.cgtn.com

SOURCE CGTN

Also from this source

Tianhe zvedá ambice čínské vesmírné stanice...

CGTN: Tianhe podnosi ambicje Chin związane z budową stacji...

Explore

More news releases in similar topics