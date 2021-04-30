CGTN: Тяньхэ дает старт амбициозной программе создания китайской орбитальной станции

Тяньхэ будет выполнять функции базового модуля первой китайской космической станции на низкой околоземной орбите под названием Тяньгун, означающем в переводе с китайского «небесный дворец».

Выступая в четверг с поздравительным посланием, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что успешный запуск базового модуля Тяньхэ означает, что строительство китайской орбитальной станции вступило в фазу полной реализации, заложив прочную основу для решения последующих задач.

В своем послании Си Цзиньпин также сообщил, что создание орбитальной станции и национальной космической лаборатории является одной из важнейших целей в рамках 3-этапной стратегии реализации китайской программы пилотируемых космических полетов и значимым ведущим проектом в плане повышения научно-технического и космического потенциала страны.

Он призвал всех, кто принимал участие в этом запуске, проявить самодостаточность и новаторство ради достижения общей победы в реализации программы строительства орбитальной станции и внести новый значительный вклад в полноценное построение современной социалистической страны.

Открытая платформа

Новая китайская орбитальная станция будет служить не только китайским ученым. На китайской космической станции будут всячески приветствоваться зарубежные астронавты и международное сотрудничество в сфере научных экспериментов, заявил директор Китайского бюро технического обеспечения пилотируемых космических полетов Хао Чунь (Hao Chun) в своем эксклюзивном интервью телеканалу CGTN.

«Китай и Управление ООН по вопросам космического пространства успешно сотрудничали в областях, касающихся использования китайской орбитальной станции. Мы подписали соответствующее соглашение», — сообщил г-н Хао.

На данный момент для проведения первого раунда экспериментов в новой космической лаборатории было отобрано в общей сложности девять проектов, предложенных 17 странами, включая Францию, Германию и Италию.

«В перспективе китайские космические полеты, несомненно, будут проходить с участием зарубежных астронавтов, живущих и работающих на нашей орбитальной станции. Кроме того, некоторые зарубежные астронавты уже участвуют в китайских полетах и изучают китайский язык», — сообщил директор.

Построение аэрокосмической державы

С момента проведения 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета КПК, лично руководил реализацией крупных аэрокосмических проектов и способствовал устойчивому прогрессу Китая в деле превращения в аэрокосмическую державу.

«Исследование безграничной вселенной, разработка программ освоения космоса и превращение в аэрокосмическую державу всегда были той мечтой, к осуществлению которой мы стремились», — заявил товарищ Си в своем напутствии по случаю первого Дня космоса в Китае 24 апреля 2016 года.

В 2020 году Китайская космическая отрасль добилась выдающихся успехов: 23 июня Китай успешно вывел на орбиту свою окончательно доработанную спутниковую навигационную систему «Бэйдоу»; 23 июля был запущен в космос беспилотный зонд для исследования Марса; 24 ноября была запущена автоматическая межпланетная станция Чанъэ-5 с целью сбора образцов лунного грунта, а 1 декабря зонд Чанъэ-5 был успешно доставлен на поверхность Луны.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-29/Tianhe-lifts-off-China-s-space-station-ambition--ZR9lfbX2iA/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=WHdkt9ncb9M

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SOURCE CGTN