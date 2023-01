CGTN: TČM naďalej zohráva významnú úlohu pri liečbe ochorenia COVID-19

PEKING, 11. januára 2023 /PRNewswire/ -- Tradičná čínska medicína (TČM) zohráva v Číne dôležitú úlohu v boji proti ochoreniu COVID-19.

Keďže Čína presúva ťažisko svojho boja proti ochoreniu COVID-19 z prevencie infekcií na ochranu zdravia ľudí a prevenciu závažných prípadov, zdravotnícke orgány ďalej využívajú jedinečnú silu TČM na ochranu života a zdravia ľudí.

Čína 5. januára vydala 10. verziu diagnostického a liečebného protokolu pre ochorenie COVID-19, ktorý plne odráža cenné skúsenosti s využívaním TČM pri liečbe závažných a kritických prípadov. Nový protokol zavádza cielenú liečbu podľa TČM pre ťažké prípady a predkladá relatívne úplné terapeutické riešenia podľa TČM pre deti.

Krajina tiež vypracovala jedinečný plán liečby epidémie ochorenia COVID-19 kombináciou využitia TČM a západnej medicíny pre pacientov v závažnom a kritickom stave.

V súčasnosti sa význam TČM v boji proti koronavírusom prejavuje najmä v troch aspektoch.

„Po prvé, intervencia môže byť pre pacientov stratifikovaná," povedal 4. januára na tlačovej konferencii Huang Luqi, zástupca vedúceho Národného úradu pre tradičnú čínsku medicínu. „Pacienti si môžu vybrať vhodnú TČM na domácu liečbu, aby znížili riziko preťaženia a tlak na zdravotnícke zariadenia a zdroje."

Po druhé, pacienti s miernymi a bežnými príznakmi sa môžu spoliehať na TČM ako na hlavnú liečbu, uviedol Huang.

Po tretie, TČM zohráva úlohu pri zotavovaní. Po negatívnom výsledku testu na nukleové kyseliny mnohí pacienti stále trpia kašľom, únavou, potením a majú ďalšie príznaky.

„TČM môže liečiť tieto príznaky a plniť svoju funkciu pri celkovej regulácii organizmu ako celku," povedal Huang.

Čína vynakladá čoraz väčšie úsilie na pomoc pacientom vo vidieckych oblastiach pomocou TČM.

V obvode Ta-ming mestskej prefektúry Chan-tan v severočínskej provincii Che-pej lekári navštevujú vidiecke lokality, poskytujú bezplatné konzultácie a diagnostiku starším dedinčanom a rozdávajú bezplatné lieky, z ktorých väčšinu tvoria TČM a zmesi.

„Dvakrát som tu dostal lieky a po ich užití sa členovia mojej rodiny cítia lepšie," povedal obyvateľ Wang Aijiao.

„Naša nemocnica a ďalšie nemocnice posielajú lekárov do dedín dvakrát týždenne," povedal Yang Chenjuan, lekár z nemocnice tradičnej čínskej medicíny v Ta-mingu.

„Poskytujeme im zadarmo aj čínske bylinné lieky, bylinky na kúpele nôh a fumigácie podľa TČM, ako aj ďalšie zdravotné poradenstvo," povedal Yang.

Spoločnosti pôsobiace v oblasti TČM v celej krajine využívajú moderné výrobné postupy na zabezpečenie dostatočnej produkcie liekov a zdokonaľujú a zlepšujú teórie a postupy TČM na boj proti chorobám.

Výrobné linky farmaceutickej spoločnosti Zhendong Group pracujú 24 hodín denne na výrobe liekov na prevenciu ochorenia COVID-19.

„Viac sme investovali do výroby vlastných čínskych liekov s modernými koncepciami, od pestovania a skladovania čínskych bylín až po vývoj produktov. Je to pre nás príležitosť vrátiť to spoločnosti," povedal Li Anping, prezident spoločnosti.

Terapia podľa TČM stále ponúka účinnú liečbu proti novým variantom ochorenia COVID-19.

„Všetky súčasné varianty spôsobujú infekcie horných dýchacích ciest," povedal Liu Qingquan, prezident Pekinskej nemocnice tradičnej čínskej medicíny, na pondelkovej tlačovej konferencii a dodal, že nové varianty, ktoré sa šíria v iných krajinách, ako napríklad BQ.1 alebo XBB, sa zásadne nelíšia od variantov BA.5.2 a BF.7, ktoré sa šíria prevažne v Číne.

„Naša liečba podľa TČM stále funguje," povedal Liu.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-11/TCM-continues-to-play-significant-role-in-treating-COVID-19-1gvsGymjqU0/index.html

