CGTN: Trabalhando no trem: Herança da família em três gerações

"Estou dando continuidade ao sonho de meu pai e de meu avô", disse Li Haifeng, inspetor de trens do Depósito de Xining - o lugar onde os trens da Ferrovia Qinghai-Tibet deram seu primeiro apito.

Li, de 31 anos, tem investigado e solucionado falhas não detectadas nas instalações de cada vagão para garantir a segurança em todas as viagens de trem. Ele está nesta ocupação há sete anos, cujo período, no entanto, é apenas uma fração do período de seu pai e de seu avô.

A maçã não cai longe da árvore

A história começou em 1958, quando seu avô Li Wangfu, natural de Shandong, no leste da China, foi de Dandong Railway Bureau para Xining por uma transferência de emprego. "Cheguei aqui em 15 de agosto de 1958", disse Li Wangfu à CGTN. Em seus 80 anos, ele ainda se lembra da data claramente. Depois de uma longa jornada acidentada, o que apareceu diante de seus olhos era uma terra árida onde o sol brilhava direto.

Em outubro de 1959, quando o depósito ferroviário de Xining foi instalado, Li Wangfu se tornou um dos poucos inspetores de trem no planalto escassamente povoado. Naquela época, ele investigava defeitos e fazia revisões com uma série de ferramentas desajeitadas durante o dia e vivia em um porão, que ele e seus colegas cavaram sozinhos à noite, em uma colina de poeira ao sul da garagem da estação.

"Naquela época, íamos para onde quer que eles precisassem de nós", disse ele. Todos os dias ele saía do trabalho com os casacos encharcados de óleo de motor preto. O trabalho duro não foi em vão. Ele se tornou um dos primeiros chefes de inspeção de trens no planalto Qinghai-Tibet em 1984 - o ano em que a ferrovia ligando Xining e Golmud, respectivamente a primeira e a segunda maiores cidades da província de Qinghai, começou a operar.

Tal pai tal filho. A incursão de Li Xiujin na manutenção de trens foi fortemente impactada por seu pai Li Wangfu. "Certa vez, meu pai me levou em seu trem, e achei que era realmente um bom trabalho", lembrou. Em 1983, ele foi designado para o Depósito Golmud. "Naquela época, demorávamos mais de dois dias para viajar de Xining a Golmud, onde areias e seixos voavam."

Li Xiujin e seus colegas moravam em uma pequena cabana de barro e carregavam martelos de reparo para o trabalho todos os dias. Nos últimos 37 anos, ele testemunhou o desenvolvimento acelerado de tecnologias ferroviárias, o que facilitou muito a inspeção de trens.

Em 2012, o sistema ferroviário de Qinghai introduziu uma série de máquinas de detecção automática, em meio a um impulso de desenvolvimento voltado para a tecnologia em todo o país. Li Xiujin aprendeu tecnologia de ponta e se tornou um analista centralizado do TFDS (Sistema de Detecção de Falhas no Trem de Carga). "Agora posso verificar cerca de 300 trens todos os dias no computador."

Os trabalhos de reparo e manutenção costumavam depender mais da experiência, mas agora "habilidades abrangentes" fundamentadas no know-how técnico também são necessárias para garantir a segurança dos passageiros, de acordo com Li Haifeng, da terceira geração.

Das locomotivas a vapor aos trens elétricos

Nas décadas de 1950 e 1960, o que o trem oferecia era uma viagem de vários dias que fazia barulho -- essa foi a era em que o vapor reinava nas ferrovias. As locomotivas a vapor ajudaram a lançar o mundo na primeira revolução industrial e, desde então, impulsionaram a civilização humana pelos próximos 150 anos.

Na China, a produção e o uso de locomotivas a vapor continuaram até o final dos anos 1980, embora a maioria delas tenha sido eliminada em um período muito anterior. Na década de 1960, os trens a vapor lideraram o desenvolvimento da malha ferroviária do país, impulsionando seu desenvolvimento socioeconômico.

Li Wangfu testemunhou as antiguidades sendo gradualmente substituídas e a estreia de trens de combustão interna e, posteriormente, dos trens elétricos. "Estamos todos eletrificados agora."

Nas últimas décadas, a tecnologia ferroviária da China está praticamente obsoleta. Seu filho e neto viram desenvolvimentos mais insondáveis. "Anteriormente, na seção Xining-Golmud, o trem rodava a apenas 50 quilômetros por hora, mas agora pode chegar a 160 quilômetros", observou Li Haifeng.

Agora, a China tem a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo, aliada a métodos de inspeção avançados para as instalações e equipamentos do trem.

"Passamos do trabalho manual pesado para o mental, assim como um médico em um hospital", disse Li Xiujin, "Nós apenas sentamos em ambientes fechados, assistimos às fotos tiradas por câmeras de alta velocidade e relatamos problemas aos inspetores no local com o ajuda de TFDS."

Para Li Haifeng, o trabalho é muito menos cansativo, mas requer mais experiência. O trem em que ele trabalha tem um filtro UV embutido em sua janela, geradores de oxigênio e dispositivos automáticos de processamento de excrementos em meio a uma variedade de novas instalações.

"Trabalhar no trem é difícil, pois você precisa levar em consideração a segurança de cada passageiro. É como ser um 'médico' que sabe tudo sobre o trem e dá a receita certa", disse Li Haifeng.

FONTE CGTN

