CGTN: традиции и современность в церемонии открытия Праздника середины осени в Китае

В рамках мероприятия были продемонстрированы местные обычаи и культурные особенности.

Музыкальная группа в стиле «китайский шик» Zide Guqin Studio, чьи песни стали хитами в китайских социальных сетях благодаря их новому способу игры на традиционных китайских музыкальных инструментах, исполнила классическую песню Wishing We Last Forever с актерами Лю Шиши (Liu Shishi) и Цзин Боран (Jing Boran). Известные артисты Пекинской оперы Ван Пэйю (Wang Peiyu) и Чжэн Циюань (Zheng Qiyuan) вместе исполнили песню Great Beauty.

Гала-концерт продолжился выступлениями популярных артистов и исполнителей национальной китайской музыки, в том числе прозвучала симфония в стиле этнического народа И. Зрители по всему миру смогли увидеть красивые природные пейзажи Ляншань и культурный ландшафт этнического народа И, народные песни которого передаются из поколения в поколение и отражают как старый, так и современный дух этноса.

Ведущие CMG Кан Хуэй (Kang Hui), Са Бейнинг (Sa Beining) и другие приняли участие в прекрасном представлении под названием The Ordinary Road.

Помимо певцов и актеров гала-концерт посетили особые гости. Среди них были чемпионки Олимпийских игр 2020 года в Токио по гребле парной четверкой Чен Юнься (Chen Yunxia), Чжан Линь (Zhang Ling), Лю Ян (Lyu Yang) и Цуй Сяотун (Cui Xiaotong) и чемпионка Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года по конькобежному спорту Чжан Хун (Zhang Hong), которая исполнила песню Running to You with All My Heart.

Чэнь Юнься, Чжан Линь, Лю Ян и Цуй Сяотун завоевали золотую медаль в финале соревнований по академической гребле парной четверкой 28 июля 2021 года, преодолев путь к победе со счетом 6:05,13, опередив сборную Польши (6:11,36) и сборную Австралии (6:12.08), занявшие второе и третье места соответственно. Соревнования проходили на канале Sea Forest Waterway в Токийском заливе.

Появление китайских олимпийских чемпионов напомнило людям о том дне, когда они выиграли золотые медали, повысив градус празднования. В концерте также приняла участие чемпионка Зимних Олимпийских игр 2014 года по конькобежному спорту Чжан Хун, напомнив присутствующим и зрителям, что Зимние Олимпийские игры 2022 года не за горами.

В завершение вечера Чжоу Шэнь (Zhou Shen), китайский певец с красивым голосом, спел серенаду для публики. Популярность Чжоу принесла песня Big Fish, которую неоднократно исполняли певцы как внутри страны, так и за ее пределами. Британская певица Кэти Скай (Katie Sky), известная своим хитом Monsters, поздравила китайских меломанов в виртуальном режиме в рамках программы CMG Music Voyage, представленной ранее в этом году, и поделилась кавером на Big Fish Чжоу Шэня во время музыкального фестиваля.

Сичан всегда был базой китайской космической промышленности. Благодаря успешной миссии Шэньчжоу-12 в ней началась новая глава. Во время гала-концерта было показано видеообращение трех китайских астронавтов (тайконавтов) Не Хайшэн (Nie Haisheng), Лю Бомин (Liu Boming) и Тан Хунбо (Tang Hongbo).

Чжоу спел песню о космосе и звездах в честь героев космоса.

Гала-концерт в честь национального возрождения, китайской традиционной культуры и развития технологий завершился творческими песенными и танцевальными выступлениями. Для создания иммерсивного опыта для зрителей использовались передовые технологии, к примеру, дополненная реальность. Визуальный праздник не обошелся без технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-21/CMG-s-2021-Mid-Autumn-Festival-Gala-combines-modernity-and-tradition-13K4ISRneAU/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=DlM9BqY8j3Y

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN