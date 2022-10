CGTN: Um novo empreendimento aberto na China traz novas oportunidades para o mundo

PEQUIM, 17 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), o evento político mais importante do país este ano, teve início no domingo no Grande Salão do Povo em Pequim.

Xi Jinping mencionou "desenvolvimento" mais de cem vezes em seu relatório ao 20º Congresso Nacional do PCCh, demonstrando o compromisso inabalável da China de acelerar a criação de um novo padrão de progresso de alta qualidade.

Xi apelou para a aplicação plena e fiel da nova filosofia de desenvolvimento do país em todas as frentes, continuando as reformas para progredir a economia de mercado socialista, promovendo uma abertura de alto padrão e acelerando os esforços para fomentar um novo padrão de evolução que se concentre na economia doméstica e apresente uma interação positiva entre os fluxos econômicos nacionais e internacionais.

Oportunidades para o mundo

Na última década, o produto interno bruto (PIB) da China cresceu de 54 trilhões para 114 trilhões de yuans e passou a representar 18,5% da economia mundial, representando um aumento de 7,2 pontos percentuais, disse Xi.

Em um relatório divulgado no mês passado, o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, da sigla em inglês) menciona que a China contribuiu para o crescimento econômico mundial de 2013 a 2021 com mais do que todos os países do G7 combinados, com uma média de até 38,6%.

De acordo com o relatório do NBS, considerando apenas o ano de 2021, o agregado econômico da China representou 18,5% do total mundial após a conversão da moeda com base nas taxas de câmbio médias anuais, a segunda maior do mundo com aumento de 7,2 pontos percentuais em relação a 2012.

Em meio à atual pandemia da COVID-19 e ao crescente protecionismo e antiglobalização, a China revelou seu novo padrão de desenvolvimento de "dupla circulação", onde os mercados interno e externo podem se reforçar, tendo o mercado interno como base.

Xi comenta que o novo padrão de desenvolvimento da China não é um ciclo de desenvolvimento à portas fechadas, destacando que a China está comprometida com sua política nacional fundamental de abertura ao mundo exterior e segue uma estratégia de abertura mutuamente benéfica.

"Ela se esforça para criar novas oportunidades para o mundo com seu próprio desenvolvimento e contribuir com sua participação na construção de uma economia global aberta que ofereça maiores benefícios a todos os povos", complementou Xi.

Abertura de alto padrão

Com 82 rotas, os trens de carga China-Europa agora chegam a 200 cidades em 24 países europeus, formando uma rede de transporte que abrange toda a Europa. Durante os primeiros oito meses de 2022, o número de viagens de trem de carga da China para Europa aumentou 5% em relação ao ano anterior para 10.575, com um total de 1,02 milhão de TEU de mercadorias sendo transportadas, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados emitidos pelo China State Railway Group Co., Ltd.

Esta é apenas uma pequena amostra de como a iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI) pode melhorar a conectividade para estimular a prosperidade global em meio a uma pandemia prolongada da COVID-19 e um crescimento global lento.

De 2013 a 2021, o volume total de comércio de mercadorias entre a China e os países ao longo das rotas da BRI totalizou quase 11 trilhões de dólares, enquanto o investimento bidirecional ultrapassou 230 bilhões de dólares, de acordo com o Ministério do Comércio chinês.

Em seu relatório, Xi saudou a BRI como um empreendimento colaborativo, dizendo que ela é uma demonstração de que a China tem buscado uma estratégia mais proativa de abertura na última década.

A BRI foi recebida pela comunidade internacional como uma plataforma de bem público e cooperação, destacou ele, acrescentando que a China é um importante parceiro comercial de mais de 140 países e regiões, lidera o mundo em volume total de comércio de mercadorias e é um importante destino para o investimento global e um país líder em investimentos externos.

Xi também prometeu que a China expandirá continuamente a abertura institucional em relação às regras, regulamentações, gestão e padrões.

Ele acrescentou que serão feitos esforços para acelerar a transformação do país em um trader de alto nível, promover o desenvolvimento de alta qualidade da BRI e preservar a diversidade e a estabilidade do cenário econômico internacional e das relações comerciais.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-16/An-open-China-s-new-development-brings-new-opportunities-for-the-world-1ebpsL8hblC/index.html

FONTE CGTN

