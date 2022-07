CGTN: "um país, dois sistemas" garante a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong

Ao fazer um pequeno discurso na estação ferroviária de alta velocidade de Kowloon Ocidental, Xi conclamou Hong Kong a defender a política "um país, dois sistemas" de forma inabalável e lutar por um futuro mais brilhante.

Xi: Hong Kong emergiu mais forte após os testes

"Passaram-se cinco anos desde minha última visita a Hong Kong", disse Xi, que visitou Hong Kong em 2017, quando a cidade comemorou o 20º aniversário de seu retorno à China.

Xi disse que tem se preocupado e cuidado de Hong Kong o tempo todo. "Meu coração e o coração do governo central estão sempre com os compatriotas de Hong Kong", disse ele.

Segundo ele, Hong Kong resistiu a uma série de testes graves e superou uma série de riscos e desafios ao longo de um período de tempo, acrescentando que, desde então, a cidade emergiu de forma mais forte e mostrou grande vigor.

Saudando a forte vitalidade da política "um país, dois sistemas", ele disse que enquanto o princípio for mantido inabalavelmente, Hong Kong certamente terá um futuro ainda mais brilhante e fará novas e maiores contribuições para o grande rejuvenescimento da nação chinesa.

Xi participará de uma reunião comemorativa do 25º aniversário do retorno de Hong Kong à China e da cerimônia de posse do sexto mandato do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) na sexta-feira.

Durante uma reunião com a diretora executiva da RAEHK, Carrie Lam, na quinta-feira, Xi elogiou seus esforços para implementar firmemente o princípio "um país, dois sistemas" e a lei básica e seu papel na facilitação de uma grande transição do caos para a ordem em Hong Kong.

"Sucesso retumbante"

"Um país, dois sistemas" é uma política básica que o governo chinês vem implementando em Hong Kong desde que retomou o exercício da soberania sobre ela em 1º de julho de 1997.

Apesar dos muitos desafios nos últimos 25 anos, a prática de "um país, dois sistemas" em Hong Kong foi um "sucesso retumbante", disse Xi ao se reunir com o recém-eleito e nomeado diretor executivo no sexto mandato da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) em 30 de maio.

A determinação do governo central de implementar total e fielmente o princípio de "Um país, dois sistemas" nunca vacilou, muito menos mudará, disse ele a Lee.

Xi enfatizou repetidamente a necessidade de implementar total e fielmente o princípio de permanecer comprometido com a base de "Um País" e aproveitar bem os benefícios de "Dois Sistemas".

Hong Kong tem alcançado um desenvolvimento notável em "um país, dois sistemas" desde seu retorno à China.

Em 2021, a economia de Hong Kong cresceu para 2,86 trilhões de dólares de Hong Kong (cerca de US$ 364 bilhões), um aumento de 1,37 trilhão de dólares de Hong Kong em 1997. Durante o período, seu total de comércio exterior em mercadorias mais do que triplicou para 10,27 trilhões de dólares de Hong Kong.

Hong Kong emergiu mais forte como um centro internacional financeiro, de transporte e comercial. Ela foi consistentemente classificada por instituições globais como uma das economias mais livres e competitivas com um ambiente de negócios de classe mundial.

Em 2021, a expectativa média de vida em Hong Kong era de 83 anos para homens e 87,7 anos para mulheres, em comparação com 76,8 anos e 82,2 anos, respectivamente, em 1997.

FONTE CGTN

