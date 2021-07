CGTN : Un sondage mondial en ligne montre que la recherche des origines de la COVID-19 est politisée

Twitter :

Quatre-vingt-dix pour cent des internautes hispanophones sont d'accord pour dire que l'origine de la COVID-19 a été politisée ; 88 % des francophones, 83 % des russophones, 70 % des anglophones et 68 % des arabophones sont d'accord.

Facebook :

En moyenne, 83 % des internautes anglophones, hispanophones, francophones, arabophones et russophones ont convenu que l'origine de la COVID-19 avait été politisée.

Weibo chinois :

Pas moins de 95 % des personnes interrogées pensent que « la question de l'origine de la COVID-19 a été politisée », ce qui montre un haut degré de consensus.

En analysant l'enquête, le Think Tank CGTN a constaté que certains mots-clés apparaissaient fréquemment dans ces commentaires : « pression politique », « sanctions américaines », « contrôle des médias », « compensation économique » et « freiner le développement de la Chine ».

La deuxième des trois questions du sondage en ligne du groupe de réflexion CGTN est la suivante : « Êtes-vous favorable à des enquêtes sur les origines du COVID-19 dans plusieurs pays ? »

Les résultats de l'enquête montrent que 83 % des répondants anglophones, hispanophones, francophones, arabophones et russophones sur Twitter soutiennent les enquêtes de traçage de l'origine dans plusieurs pays. Le taux de soutien sur Facebook était de 79 %, tandis que le taux sur le site chinois Weibo atteignait 93 %.

En réponse à la question du groupe de réflexion CGTN, « Quelle est la tâche la plus urgente pour combattre le COVID-19 à l'échelle mondiale ? », un grand nombre de personnes interrogées dans le monde ont choisi l'option consistant à accroître l'approvisionnement en vaccins, à intensifier le traitement médical et à imposer un verrouillage de la zone de l'épidémie parmi les cinq options disponibles, à savoir accroître l'approvisionnement en vaccins, intensifier le traitement médical, rechercher immédiatement l'origine du virus, imposer un verrouillage de la zone de l'épidémie et lever l'interdiction de voyager. L'option consistant à rechercher immédiatement l'origine du virus a été écartée à l'unanimité. Sur Twitter, seuls 17 % des personnes interrogées étaient d'accord pour rechercher immédiatement l'origine du virus, tandis que sur Facebook, seuls 2 % des hispanophones ont choisi cette option.

