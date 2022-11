CGTN: Urzędnicy pokładają zaufanie w chińskiej gospodarce, zachęcając do współpracy

PEKIN, 23 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W miarę jak gospodarki całego świata próbują otrząsnąć się po pandemii i okresie napięcia geopolitycznego, wykazując nawet oznaki recesji, Chiny ustabilizowały własną gospodarkę dzięki szeregowi podjętych działań ‒ do takiego wniosku doszli urzędnicy i eksperci w miniony poniedziałek podczas tegorocznego Financial Street Forum 2022, jednocześnie nawołując do współpracy i budowania świadomości w kwestii czynników ryzyka.

Jak zauważył podczas Forum Fu Linghui, rzecznik Narodowego Biura Statystycznego, gospodarka Chin w bieżącym roku utrzymuje tendencję wzrostową pomimo presji, wykazując solidne tempo długofalowego rozwoju.

Mimo konieczności zmierzenia się ze złożoną i poważną sytuacją międzynarodową i innymi nieoczekiwanymi trudnościami, gospodarka Chin ‒ jak podkreśla Fu ‒ wykazała się niezwykłą odpornością i żywotnością.

Analizując ten rok, Fu powiedział, że Chiny wdrożyły pakiet strategii politycznych w celu ustabilizowania gospodarki, dzięki czemu po spadkach notowanych w drugim kwartale w trzecim nastąpiło odbicie gospodarcze.

Fu podkreślił też, że Chiny aktywnie poprawiają już wysoki poziom otwarcia rynkowego.

Ponieważ świat stoi w obliczu rosnącego ryzyka recesji, Chiny dążą do ustanowienia nowego systemu gospodarki charakteryzującej się większym otwarciem, w tym promowania handlu i zapewnienia ciągłości usług portowych.

Pomimo tegorocznego ożywienia, urzędnicy przestrzegli również przed ryzykiem finansowym wynikającym ze znacznego zadłużenia i wysokiej inflacji.

Kluczowym zadaniem dla chińskich organów regulacji finansowych było odpieranie poważnych zagrożeń finansowych i utrzymanie stabilności w sektorze ‒ jak zauważył podczas Forum Xuan Changneng, zastępca prezesa Banku Ludowego Chin (PBOC).

Xuan podkreślił, że po kryzysie finansowym w 2008 r. społeczność globalna osiągnęła konsensus w sprawie wzmocnienia systemu nadzoru makroostrożnościowego, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się ryzyka finansowego. Jednocześnie zauważył, że Chiny poczyniły postępy w sektorze zarządzania dzięki wprowadzanej w tym zakresie polityce w ciągu ostatnich kilku lat.

Wybiegając w przyszłość, Chiny stoją zarówno przed szansami, jak i wyzwaniami ‒ jak podkreślił Wang Weidong, wiceprezes Chińskiego Banku Rozwoju (CDB), największego pożyczkodawcy w kraju.

Wang zauważył, że globalne spowolnienie gospodarcze może doprowadzić do osłabienia popytu oraz spadku konsumpcji i zwrotów z inwestycji w całym kraju.

Jednocześnie stwierdził, że Chiny posiadają wystarczającą zdolność do rozwoju i modernizacji przemysłu, a podstawy dla pozytywnego, długoterminowego rozwoju pozostają niezmienione.

Chiński Bank Rozwoju (CDB) będzie nadal podejmować wysiłki, aby służyć realnej gospodarce, w tym stabilizować wzrost kredytów i oferować większe wsparcie kluczowym sektorom, takim jak produkcja, technologia, innowacje, małe i mikro przedsiębiorstwa oraz zielony przemysł.

„Rozwój i współpraca stanowią klucz do rozwiązywania globalnych problemów i mogą pomóc krajom radzić sobie z wyzwaniami i pokonywać trudności" ‒ powiedział podczas Forum Peng Chun, prezes i dyrektor generalny China Investment Corporation.

Peng podkreślił, że Chiny budują model podwójnego obiegu w oparciu o otwartość jako nowy wzorzec rozwoju, który zapewni większe wsparcie dla bardziej odpornego globalnego łańcucha dostaw i podzieli się nowymi możliwościami ze światem.

