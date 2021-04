CGTN: Válka ve stínu: problémy v boji s terorismem v Sin-ťiangu

V prvních třech dílech dokumentu televize CGTN o boji proti terorismu v provincii Sin-ťiang jsme představili dosud neznámé hrůzné tragédie, které zde terorismus napáchal, a ukázali jsme odolnost místních obyvatel.

Poslední čtvrtý díl dokumentu má název „The war in the shadows: Challenges of fighting terrorism in Xinjiang (Válka ve stínu: problémy v boji s terorismem v Sin-ťiangu)" a ukazuje způsob extrémistického myšlení a problémy, kterým Čína v boji s terorismem v provincii Sin-ťiang i mimo ní musí čelit.

Tento díl přináší odpovědi na následující otázky: Proč terorismus a násilí ovládaly provincii Sin-ťiang? Jakým způsobem ovlivnili boj s terorismem v tomto regionu právní a politické elity provincie Sin-ťiang, známé pod označením „lidé dvou tváří"? Jak je možné, že byly na základních a středních školách při výuce žáků a studentů celých 13 let používány vzdělávací materiály, založené na rasové nenávisti a oslavě „tureckých hrdinů"? Proč musíme zpřetrhat neviditelné nitky a zahraniční vazby čínských teroristů?

Tento dokument odhaluje metody, které využívali extrémisté a separatisté, včetně takzvaných „lidí dvou tváří" mezi vysoce postavenými úředníky a současně popisuje, jak hudba a videa propagující terorismus zažehly nenávist v celém regionu. A v neposlední řadě tento dokument ukazuje na to, jak v této oblasti po desetiletí vládly prohnilé policejní struktury.

V posledních čtyřech letech se násilí do velké míry podařilo zvládnout a uvolnit tak cestu rychlé urbanizaci a hospodářskému rozvoji. Udržet bezpečnost a pořádek není nikdy jednoduché. Nicméně i toto vítězství Číny v boji s terorismem se počítá.

Celý dokument trvá 55 minut a skládá se ze 4 částí: „Síť", „Vnitřní nepřítel", „Učebnice" a „Černé ruce".

Tady jsou odkazy na první tři díly tohoto dokumentu, každý z nich trvá méně než hodinu.

