CGTN: Visando uma cooperação de benefícios mútuos, China pede um ambiente de comércio livre e aberto para as economias da APEC

PEQUIM, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Desde que ingressou na Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) há 31 anos, a China está comprometida com parcerias regionais e cooperação de benefícios mútuos, e este ano o lado chinês reiterou a importância de um ambiente de comércio livre e aberto para as economias da APEC.

Com 2,9 bilhões de pessoas, as 21 economias membros da APEC compartilham um volume econômico total de mais de 60% do produto interno bruto (PIB) mundial. Em meio aos ventos contrários da pandemia, alta inflação, crise geopolítica e mudanças climáticas, os membros da APEC reuniram-se em Bangkok, capital da Tailândia, e decidiram aprofundar ainda mais sua cooperação multilateral.

Comércio e investimento livres e abertos são os objetivos e princípios da APEC, disse o presidente chinês Xi Jinping na 29ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC no sábado, na qual foram discutidas questões relacionadas ao comércio e investimento sustentáveis.

Esse também é o pilar para a realização da Visão de Putrajaya 2040, complementou Xi.

Apoiar o verdadeiro multilateralismo

O presidente Xi pediu a defesa do verdadeiro multilateralismo e a preservação do sistema de negociações multilaterais.

Mais ações devem ser feitas para proteger o sistema de negociação multilateral baseado em regras, manter as cadeias industriais e de suprimentos globais seguras e estáveis, promover um ambiente de comércio e investimento aberto, justo e não discriminatório e buscar a realização antecipada de uma área de livre comércio abrangente e de alto padrão da Ásia-Pacífico (FTAAP), disse o presidente.

A China, que foi uma das primeiras a ratificar o acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) no ano passado, também está buscando aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) e ao Acordo de Parceria de Economia Digital (DEPA) para uma maior integração econômica regional.

Acredita-se que tanto a RCEP quanto o CPTPP sejam caminhos viáveis para a FTAAP mais abrangente, que os 21 membros da APEC pretendem estabelecer.

Apoiar a inclusão para o benefício de todos

Destacando a importância do desenvolvimento inclusivo, Xi enfatizou que são necessários esforços para construir uma arquitetura de cooperação econômica regional com consultoria com igualdade de direitos, participação conjunta e benefícios compartilhados e promover um grande mercado Ásia-Pacífico que ofereça benefícios a todos.

Todas as economias podem crescer juntas por meio do desenvolvimento interconectado e realizar uma cooperação de benefícios mútuos por meio da complementaridade, disse ele.

A China apresentou iniciativas para revitalizar as áreas rurais, apoiar pequenas e médias empresas que usam tecnologias especiais e sofisticadas para produzir produtos novos e únicos e promover a inclusão econômica por meio do comércio e investimento, de acordo com Xi.

Apoiar a cooperação regional aberta

O presidente chinês também enfatizou o apoio à cooperação regional aberta, afirmando que é importante tomar mais iniciativas para abrir e elevar o nível de cooperação econômica regional em todos os aspectos.

A China não hesitará em cumprir seu compromisso com a abertura de alto padrão e abrirá ainda mais suas portas, complementou o presidente.

A quinta China International Import Expo realizada recentemente é uma boa demonstração da firme determinação da China em apoiar o comércio livre e aberto.

Durante o evento dedicado à importação, foram alcançados negócios provisórios no valor total de USD 73,5 bilhões, uma prova do imenso mercado da China e das inúmeras oportunidades de negócios.

Além disso, como um símbolo vívido da exploração da abertura de alto nível do país, Beijing, capital da China, tem acelerado o desenvolvimento das "duas zonas" da cidade - a zona piloto de livre comércio e a zona nacional de demonstração abrangente para expandir a abertura no setor de serviços.

Nos últimos dois anos, a capital chinesa introduziu mais de cem políticas pioneiras ou inovadoras relacionadas às "duas zonas" e chegou a mais de cem projetos de referência e plataformas funcionais.

A reforma e a abertura impulsionaram tremendamente o desenvolvimento social e econômico da China, especialmente na última década.

O país contribuiu com mais de 30% do crescimento econômico global em média entre 2013 e 2021, ocupando o primeiro lugar no mundo, de acordo com um relatório divulgado pelo Departamento Nacional de Estatísticas da China.

