CGTN: Visão da China para o futuro na nova série documental da CGTN "China Aspirations"

Após o 20° Congresso Nacional da China, o roteiro do país para o futuro tem sido o principal foco da comunidade internacional. China Aspirations oferece uma nova interpretação de como a mudança da China ao longo dos anos está pronta para moldar sua visão para o futuro.

CGTN: Visão da China sobre o futuro em nova série de documentários da CGTN "Aspirações da China" (PRNewsfoto/CGTN)

Apresentado pela CGTN, a série documental de quatro partes estreia no dia 24 de Novembro globalmente. As aspirações da China conduzirão o público em uma jornada pelo mundo, desde o local de nascimento da civilização chinesa até o berço da tecnologia quântica da China. Desde os antigos templos hindu do Nepal até a grande Savana do Quênia.

Acompanhando a vida de 24 grupos de indivíduos, incluindo cientistas de fusão nuclear, artesãos de armadura de ferro, guardiões de elefantes, animadores, formuladores de políticas e médicos, etc., a série documental revela pistas por trás da notável mudança do país na última década, documentando a vida dos indivíduos que ajudaram a moldar o cenário atual da China.

China Aspirations desmonta a narrativa convencional da China, apresentando os personagens vívidos da vida real que acreditam que devem ser diferentes e podem ser diferentes. Como conseguem tornar o impossível possível e simplesmente "fazer as coisas", porém, mais importante, como veem a si mesmos e seu papel como cidadãos globais.

A série de quatro partes - "NEW COOL", "MONEY STORIES", "MARK MY WORDS" e "INTO THE FUTURE", abordará tópicos sobre cultura, economia, governança e assuntos globais.

Muitos dizem que a China passou por uma década de confiança crescente, o que tem sido a causa da preocupação para muitos críticos e políticos. Porém, para as gerações crescendo na última década, essa mudança é agora uma parte intrínseca de sua vida e eles têm orgulho de redescobrir sua herança e revitalizar tradições perdidas.

China Aspirations mostra o efeito ondulante trazido por esta nova geração, adotando uma abordagem única sob a perspectiva de um poeta romântico, heroico e lendário na história chinesa.

O poema de Song CI, uma forma especial da poesia musical da China, influenciou muito o mundo espiritual do povo chinês por mais de mil anos. Trabalhando com um grupo de artistas dedicados a trazer de volta a forma perdida da arte, a série documental, pela primeira vez, foram capazes de recriar a música perdida de um dos poemas de Song Ci mais famosos e influentes para o mundo moderno ver.

A série também revela os segredos por trás da cidade de crescimento mais rápido da China, a uma velocidade quase inédita na maioria das partes do mundo. E como a primeira empresa de tecnologia quântica IPO do mundo opera após várias rodadas de sanções dos EUA.

China Aspirations explora as novas forças motrizes por trás da segunda maior economia do mundo na transição para um modo de desenvolvimento de alta qualidade, enquanto ouve a voz de uma nova geração abraçando mudanças para realizar seus sonhos.

A CGTN lançará China Aspirations em 15 idiomas, incluindo Inglês, Espanhol, Árabe, Russo, Francês, Mongol, Hebreu, Português, Hindi, Persa, Vietnamita, Bengali, Mianmar, Indonésia e Alemanha.

A série completa e os curtos clipes também estarão disponíveis no site oficial da CGTN, APP e nas redes sociais após sua estreia na CGTN.

https://www.cgtn.com/specials/2022/china-aspirations.html

