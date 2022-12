CGTN: Visita de Xi al Oriente Medio: qué esperar

Pekín, 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El presidente de China, Xi Jinping, asistirá a la primera Cumbre entre China y los Países Árabes, y a la Cumbre entre China y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Riad, Arabia Saudí, y realizará una visita estatal al país del 7 al 10 de diciembre, por invitación del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud.

En un informe que se publicó a principios de diciembre, el Ministro de Asuntos Exteriores de China describió la cumbre como un hito histórico. Los dirigentes de ambos países aprovecharán la oportunidad de planificar acciones de cooperación futura, al tiempo que abogarán por la mejora de las relaciones bilaterales y consolidarán el consenso sobre la gobernanza, el desarrollo, la seguridad y otros asuntos críticos a nivel mundial.

El informe, que se titula "China-Arab Cooperation in the New Era (La cooperación entre China y los países árabes en la nueva era)", destacó los vínculos comerciales bilaterales de crecimiento acelerado y los intercambios entre personas, así como el apoyo mutuo y el compromiso compartido con los problemas fundamentales.

China sigue siendo el mayor socio comercial de los países árabes. En 2021, el volumen comercial bilateral fue de aproximadamente 330,000 millones de dólares, un aumento interanual del 37%.

"China está dispuesta a promover conjuntamente la cooperación cualitativa en torno a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) con los estados árabes", expresó el presidente chino Xi Jinping en una carta de felicitación con motivo de la V Exposición China-Estados Árabes el año pasado.

Xi señaló, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la tradicional amistad entre los pueblos de China y los países árabes a lo largo del tiempo, que China y los países árabes han logrado continuos avances en materias de coordinación estratégica y sinergia de acciones en los últimos años, y que la construcción conjunta de la Franja y la Ruta ha dado fructíferos resultados.

Cooperación beneficiosa para todos

El Foro de Cooperación de Medios Árabe-Chinos 2022, coorganizado entreChina Media Group (CMG) y el Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudí, se celebró con éxito el lunes en Riad, Arabia Saudí.

Más de 150 invitados, entre ellos funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones de medios y académicos chinos y de 22 países árabes, participaron en el foro.

A lo largo de los años, China ha ampliado la cooperación con los países árabes en el desarrollo de energías renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. Juntos, establecieron el centro de capacitación chino-árabe en energía limpia, elChinese-Egyptian Renewable Energy Laboratory, y pusieron proyectos de cooperación en marcha como la planta de energía solar de800 MW Al Kharsaah en Catar y estaciones de energía solar de 186 MW en Benban Solar Energy Park en Egipto.

Hasta la fecha, China ha firmado acuerdos de cooperación para la BRI con 20 países árabes y la Liga Árabe. Ambas partes han llevado a cabo más de 200 proyectos de cooperación a gran escala en materia de energía, infraestructura y otras áreas, beneficiando a casi 2.000 millones de personas.

"Dicho todo, la cooperación entre China y los países árabes en la nueva era es una visión poderosa que guiará a comunidades enteras hacia un futuro de progresión múltiple", escribió Hannan Hussain, ex investigador asistente de Islamabad Policy Research Institute, en un artículo de opinión para CGTN.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-07/Xi-visits-the-Middle-East-What-to-be-expected-1fzKCd4aPuw/index.html

FUENTE CGTN

SOURCE CGTN