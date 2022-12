CGTN: Vitalidade em meio à COVID-19: portos inteligentes da China ajudam a aumentar produtividade

PEQUIM, 29 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Porto de Qingdao da China, uma subsidiária do Shandong Port Group e o segundo maior porto de comércio exterior na província de Shandong, no leste da China, teve um aumento nas rotações de ancoragem de navios de contêineres muito grandes, de acordo com o China Media Group.

O porto processou navios de contêineres ultra grandes mais de 300 vezes. Os navios de contêineres ultra grandes normalmente têm 400 metros de comprimento e capacidade de mais de 20 mil unidades equivalentes a 20 pés (TEU).

O porto também processou navios de contêineres de 200 metros de comprimento mais de 3.900 vezes, um aumento de sete por cento em relação ao ano anterior, de acordo com o CMG.

Gerenciar essa quantidade de frete sob o impacto da COVID-19 é desafiador, principalmente com a redução da mão de obra. No entanto, a taxa de descarga no Porto de Qingdao aumentou 16% de janeiro a novembro, graças ao sistema inteligente de definição de recordes do porto.

A pandemia da COVID-19 afetou muito o setor global portuário e de transporte hidroviário. No entanto, os principais portos da China tiveram um aumento na produtividade e fizeram progressos significativos na construção digital e inteligente, assumindo, assim, um papel de liderança no desenvolvimento inteligente de portos em todo o mundo.

O Porto de Qingdao é o primeiro do mundo a ter um sistema de transporte inteligente por trilhos aéreos, capaz de processar 1,5 milhão de TEUs anualmente. Em junho, o sistema estabeleceu um novo recorde mundial por gerenciar 67,76 TEUs em uma hora, com uma média de 60,18 TEUs por hora, um salto de 14,2% em relação a seu recorde anterior.

Atualmente, a China é líder mundial no número de terminais automatizados, tanto construídos quanto em construção, de acordo com o Ministério do Transporte. Todos os principais portos de Xangai e Tianjin estão equipados com guindastes de ponte ou trilhos automatizados.

Além dos investimentos contínuos nos portos nacionais e de um grande número de empresas de alta tecnologia, o conceito e a prática da construção portuária inteligente têm sido inovadores, conforme declarou Mi Weijian, professor da Universidade Marítima de Xangai, à Xinhua.

De acordo com a Xinhua, para grandes portos corporativos, como o Shandong Port Science and Technology Group, a cooperação interna é fundamental para modernizar as instalações existentes, transformando-as em um terminal de contêineres à beira-mar totalmente automatizado, o que ajuda a reduzir os custos gerais em 70%, em comparação com os terminais recém-construídos.

"Agora temos terminais tradicionais, terminais semi-automáticos e terminais totalmente automáticos", disse Wang Yusheng, vice-gerente geral do grupo. "A carga e a descarga de um navio podem ser feitas em três tipos diferentes de terminais, o que maximiza a integração de recursos dos terminais."

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-28/Vitality-under-COVID-19-China-s-smart-ports-aid-increased-throughput-1g7OLnTDJtK/index.html

FONTE CGTN

