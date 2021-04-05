CGTN: Война в тени: трудности борьбы с терроризмом в Синьцзяне

Однако этот богатый край не всегда наслаждался спокойствием. Тысячи террористических актов, совершенных в период с 1990 по 2016 годы, привели к гибели многих ни в чем не повинных людей и сотен полицейских. Бесчеловечные вооруженные нападения и взрывы разоряли регион, сея горе, потрясения и панику среди людей. Вместе с неисчислимым ущербом быстро ухудшалась стабильность в регионе. Все это время власти упорно пытаются восстановить мир на этой земле.

В первых трех документальных фильмах Центрального телевидения Китая (CGTN), посвященных борьбе с терроризмом в Синьцзяне, нами представлены не виданные ранее документальные кадры, демонстрирующие страшные трагедии в регионе и стойкость его жителей.

Четвертое журналистское расследование — «Война в тени: трудности борьбы с терроризмом в Синьцзяне» — последняя часть тетралогии, раскрывающая экстремистское мировоззрение и проблемы, с которыми сталкивается Китай в своей борьбе с терроризмом как в Синьцзяне, так и за его пределами.

Она дает ответы на вопросы: почему ожесточенный терроризм продолжает отравлять жизнь в Синьцзяне? Для тех, кого называют «двуличными людьми» среди правоохранительной и политической элиты Синьцзяна — сколько ущерба антитеррористической деятельности в регионе они нанесли? Как отравляющие сознание учебные материалы с голословными утверждениями об этнических преследованиях «тюркских героев» используются в начальных и средних школах в течение 13 лет? Почему мы должны остановить проникшую в Китай невидимую руку зарубежной пропаганды, подстрекающей к террористическому насилию?

В документальном фильме рассказывается о методах, используемых экстремистскими и сепаратистскими силами, включая «двуличных людей» среди высокопоставленных должностных лиц региона, а также о том, как музыкальные произведения и видеоматериалы, восхваляющие терроризм и разжигающие межнациональную рознь, проникли в регион. Кроме того, он рассказывает об огромных трудностях, с которыми сталкиваются полицейские на протяжении десятилетий.

За последние четыре года волна насилия была в существенной мере локализована, уступая место быстрой урбанизации и экономическому росту. Безопасность и спокойствие никогда не приходят легко. Но это лишь промежуточная победа Китая в борьбе с терроризмом.

Документальный фильм продолжительностью 55 минут состоит из четырех частей: «Сеть», «Внутренние враги», «Учебники» и «Черные руки».

Представляем вам первые три документальных фильма, каждый из которых длится менее часа.

Смотрите: Борьба с терроризмом в Синьцзяне

Смотрите: Черная рука — ИДВТ и терроризм в Синьцзяне

Смотрите: Тянь-Шань — уцелевшие: воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне

https://news.cgtn.com/news/2021-04-02/The-war-in-the-shadows-Challenges-of-fighting-terrorism-in-Xinjiang-Z7AhMWRPy0/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=pqlzunwilGM

SOURCE CGTN