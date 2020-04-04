CGTN: вспомним врачей, чьи жизни забрал коронавирус

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Лю Ян не могла и подумать, что эта встреча с отцом, пусть и издалека, станет последней. Ее отец Лю Чжимин, выдающийся нейрохирург, умер 18 февраля от коронавирусной инфекции.

Г-н Лю руководил уханьской больницей "Учан", которая, согласно распоряжению муниципальных властей от 21 января этого года, стала одним из центров диагностики и лечения пациентов, зараженных новым вирусом. "Он позвонил мне и попросил собрать кое-что из одежды, поскольку был так занят, что не мог сам заехать домой. Во время разговора мне показалось, что ему трудно дышать", - вспоминает его супруга Цай Липин, старшая медсестра реанимационного отделения Больницы №3 г. Уханя.

Как настоящий трудоголик, Лю Чжимин работал третьи сутки подряд, превращая часть больницы в изоляционные боксы, принявшие первых инфицированных пациентов уже 23 января. В этот же день в Ухане был введен тотальный карантин, а у Лю Чжимина диагностировали COVID-19.

Он был госпитализирован на следующей день и практически сразу подключен к аппарату ИВЛ. За время болезни врач лишь несколько раз разговаривал по телефону со своей женой, которая была с трудом находила свободную минуту в своем перегруженном графике ухода за другими пациентами с коронавирусом. Как отмечает секретарь дисциплинарного комитета больницы "Учан" Хун И, в свои последние дни Лю Чжимин отказался от эндотрахеальной интубации. "Он беспокоился, что может заразить других членов своей команды".

В день его смерти в стационарном отделении больницы находился 431 пациент с COVID-19. Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения, скончавшимся от коронавируса.

Кроме старших медицинских специалистов на передовой линии в борьбе с эпидемией оказались молодые врачи, лишь начинающие свой профессиональный путь. В их числе была и Ся Сысы, гастроэнтеролог уханьской больницы "Юнион Цзянбэй". Ее жизнь оборвалась в конце февраля. По предположениям коллег, Ся Сысы заразилась коронавирусом еще в январе в процессе лечения пожилого пациента с симптомами COVID-19.

Пять дней спустя она слегла с температурой 38,9 и ощущением тяжести в груди. В тот же день ее госпитализировали. Спустя несколько дней симптомы отступили, и Ся Сысы уже была готова покинуть стационар, чтобы вернуться к борьбе с эпидемией, однако ее состояние внезапно и очень резко ухудшилось. 7 февраля ее супруг У Шилэй, хирург из уханьской больницы "Пуай", в экстренном порядке прибыл в реанимационное отделение "Юнион Цзянбэй" - ему сообщили, что сердце Ся Сысы остановилось. Благодаря своевременным реанимационным мероприятиям и подключению к аппарату ЭКМО, врачам удалось вернуть ее к жизни. Ся Сысы перевезли к больницу, специализирующуюся на оказании экстренной помощи. Однако врач впала в кому и покинула этот мир 23 февраля.

У Шилэй по сей день не может смириться со смертью любимой супруги. "Мы пообещали друг другу предложить борьбу с эпидемией, как только она поправится". Он не знает, как сказать их двухлетнему сыну, что мама больше не вернется домой. "Цзябао верит, что его мама до сих пор работает в больнице".

На сегодняшний день, эпидемия коронавируса забрала жизни 46 китайских медиков. За плечами у некоторых из них были многие десятилетия опыта, а другие лишь недавно ступили на путь помощи ближним. Офтальмолог Ли Вэньлян еще в декабре привлек внимание своих сокурсников-медиков к проблеме коронавируса, поделившись с ними информацией о клинической картине своих пациентов. Инфекция убила его на 34-м году жизни. Врач амбулатории семейной медицины Сун Юньхуа была сбита мотоциклом после утомительной рабочей смены, в ходе которой она проводил скрининг пациентов на коронавирус. Ей было всего 46 лет.

Вероятнее всего, многие из этих врачей подвергались угрозе заражения коронавирусом в период с конца 2019-го до января 2020-го, когда о болезни заговорил весь мир. Медицинские специалисты сталкивались с пациентами, инфицированными COVID-19 еще до того, как новый коронавирусный штамм был впервые официально идентифицирован, и поэтому не использовали средства индивидуальной защиты, и не следовали протоколам, соответствующим серьезности данного заболевания. На тот момент они и представить себе не могли, что имеют дело с загадочным и опасным вирусом, который несколько месяцев спустя охватит весь мир.

Эти доктора сохраняли максимальный уровень профессионализма и заботы о своих коллегах и пациентах в самые сложные моменты. Их идеалы пустили прочные корни в душах тех, кто продолжает их дело. Одним из наиболее достойных наследников героев этой войны можно по праву назвать Лю Ян - студентку первого курса медицинского университета, который некогда окончил ее отец, Лю Чжимин.

Ознакомиться с текстом оригинальной статьи можно ЗДЕСЬ .

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=EoRj_StxMms

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1141585/CGTN_COVID_19.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1097018/CGTN_Logo.jpg

SOURCE CGTN