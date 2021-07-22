CGTN выбирает 200 ведущих игроков со всего мира

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CGTN

Jul 22, 2021, 07:35 ET

ПЕКИН, 22 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- После трехмесячной глобальной охоты за талантами, которая охватывала 130 стран и регионов и за период с апреля 2021 года собрала тысячи онлайн-заявок, компания CGTN во вторник объявила список 200 лучших кандидатов для участия во втором раунде кампании Media Challengers. Наряду с объявлением 200 ведущих игроков, также были заявлены 30 профессиональных судей со всего мира, включая экспертов и ученых в области средств массовой информации, руководителей авторитетных медийных организаций, а также многих лидеров общественного мнения и лидеров отрасли.

CGTN selects Top 200 Media Challengers globally
CGTN selects Top 200 Media Challengers globally
CGTN selects Top 200 Media Challengers globally
CGTN selects Top 200 Media Challengers globally
CGTN selects Top 200 Media Challengers globally
CGTN selects Top 200 Media Challengers globally

Начав свою миссию по поиску репортеров нового поколения, работающих в прямом эфире, телеканал CGTN приветствовал докладчиков, диджеев, подкастеров, авторитетов социальных сетей и начинающих рассказчиков со всего мира, чтобы они представили трехминутные видеоролики, рассказывающие о том, почему им следует предоставить эту уникальную возможность стать лицом и голосом телеканала CGTN.

Получив огромное количество видеороликов, которые в общей сложности насчитывали свыше 100 часов и представляли разнообразный спектр знаний и специализаций создателей контента по всему миру, жюри из 40 профессиональных судей из СМИ и индустрии развлечений ознакомилось с первым раундом заявок в 12 прослушиваниях для включения в список всего лишь 200 кандидатов.

Теперь 200 лучших из них примут участие в следующем раунде видеосоревнований, демонстрируя свои уникальные навыки рассказа, редактирования и презентации. Самое главное, им будет предложено продемонстрировать свою способность привлекать зрителей, благодаря своим динамичным личностям и свежим идеям.

Мероприятие Media Challengers, начавшееся 8 апреля 2021 года, нацелено на поиск талантливых и перспективных медиаспециалистов со всего мира. Представители компании Media Challengers, включенные в окончательный список, получат возможность пройти профессиональное мультимедийное обучение и получить доступ к ресурсам, а также войти в официальную базу данных по талантам CGTN, чтобы стать штатными или внештатными репортерами и вести репортажи непосредственно из мест происшествия. В конце конкурса Победители могут также получить предложения о работе в штаб-квартире CGTN в Пекине или в трех региональных производственных центрах, расположенных в Вашингтоне, Лондоне и Найроби.

По мере продолжения соревнования следующие видеоролики 200 ведущих представителей СМИ можно посмотреть на пяти крупнейших платформах партнеров по всему миру, включая Weibo, Bilibili, Yangshipin, Facebook, YouTube, LinkedIn и Variety China. 

https://news.cgtn.com/news/2021-07-20/CGTN-selects-Top-200-Media-Challengers-globally-122GhNacl6o/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=_9dKbk8c4eM  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1578773/Image1.jpg  

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SOURCE CGTN

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