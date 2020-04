CGTN: Vzpomínka na zdravotníky, které jsme ztratili v boji s koronavirem

Více informací o těchto lékařích a dalších obětech nového koronaviru v Číně naleznete na interaktivních pamětních stránkách televizní stanice CGTN

Liu Yang nikdy nepomyslela, že toto setkání s jejím otcem, i když bylo na dálku, bude jejich posledním. Její otec Liu Zhiming, přední neurolog, zemřel 18. února poté, co byl infikován novým koronavirem.

Liu byl ředitelem nemocnice Wuchang ve Wu-chanu, kterou vedení města Wuhan dne 21. ledna vyznačilo jako jednu z nemocnic pro léčbu pacientů infikovaných novým koronavirem nebo podezřelých z nákazy tímto virem. „Zavolal mi a požádal mě, abych mu připravila nějaké oblečení. Řekl, že je příliš zaneprázdněn, než aby šel domů. Cítila jsem, že těžce oddechuje," řekla jeho manželka Cai Liping, hlavní sestra oddělení JIP ve wuhanské třetí nemocnici.

Jako workoholik byl na směně tři dny v řadě při adaptaci části nemocnice na izolační oddělení, které začalo přijímat infikované pacienty 23. ledna. To byl den, kdy byl Wu-chan uzavřen, a také den, kdy byla panu Liu diagnostikována nákaza COVID -19.

Následujícího dne byl hospitalizován a brzy připojen k plicnímu ventilátoru, mluvil pouze po telefonu s Cai, která byla při ošetřování závažných případů s nákazou COVID-19 pracovně velmi vytížená. Podle slov Honga Yi, tajemníka disciplinárního výboru nemocnice Wuchang, ve svých posledních dnech odmítl intubaci. „Bál se, že se jeho tým nakazí."

V den, kdy zemřel, bylo v nemocnici 431 pacientů s nákazou COVID-19. Je prvním známým případem ředitele nemocnice, který zemřel na nákazu koronavirem.

Kromě starších lékařských odborníků jsou v první linii boje proti nákaze COVID-19 mladí lékaři na začátku své kariéry, jako je Xia Sisi, gastroenteroložka z nemocnice Union Jiangbei ve Wu-chanu. Koncem února této infekci podlehla. Její kolegové uvedli, že mohla být nakažena v lednu, kdy ošetřovala staršího pacienta, u něhož se projevovaly příznaky nového koronaviru.

O pět dní později měla horečku 38,9 stupňů Celsia a cítila svírání na hrudi. V ten den byla hospitalizována. Když už měla pocit, že může být propuštěna a vrátit se k práci v první linii poté, co její příznaky zmizely, o několik dní později se její situace zhoršila. Její manžel Wu Shilei, chirurg v nemocnici Pu'ai ve Wu-chanu, s ní brzy ráno v úterý 7. února spěchal na pohotovost. Její srdce se zastavilo. Lékaři intubovali a resuscitovali Xii poté, co ji nasadili na podporu mimotělní membránové oxygenace (ECMO), později ji převezli do nemocnice specializující se na intenzivní péči. Zůstala však v kómatu a 23. února zemřela.

Wu se doma nemohl vyrovnat s její smrtí. „Když se její stav zlepšil, slíbili jsme, že spolu budeme bojovat v první linii." Nevěděl, co říct jejich dvouletému synovi. „Jiabao si myslí, že jeho matka stále pracuje v nemocnici."

Doposud v Číně zemřelo v souvislosti s propuknutím nákazy koronavirem nejméně 46 zdravotníků. Někteří měli desítky let zkušeností, zatímco jiní právě začínali svou misi pomáhat druhým. Li Wenliang, oftalmolog, který v prosinci sdílel zprávu o pacientovi, jež upozornila jeho spolužáky z lékařské fakulty na koronavirus, zemřel ve věku 34 let. Song Yunhua, lékařka z komunitního zdravotního střediska, byla sražena motocyklem po dlouhé pracovní směně, kdy vyšetřovala pacienty na přítomnost viru. Bylo jí 46 let.

Mnoho z těchto lékařů bylo pravděpodobně vystaveno koronaviru od konce roku 2019 do ledna, kdy se o novém viru začalo hovořit. Lékaři se setkávali s pacienty, kteří mohli být nakaženi virem COVID-19 dříve, než byl identifikován jako odlišný druh koronaviru, takže měli ochranné vybavení a dodržovali postupy, které byly vhodné pro řešení infekčních chorob nízké úrovně. Netušili, že přišli do kontaktu s vážným, a přitom záhadným virem, který se měsíce později rozvinul v globální pandemii.

Tito lékaři udržovali nejvyšší profesionalitu a starost o své kolegy a pacienty v nejtemnějších okamžicích. Jejich duch je nyní částí těch, kteří usilují o to, aby šli v jejich stopách, jako je Liu Yang, která je nyní studentkou prvního ročníku medicíny ve stejné škole, kterou absolvoval její otec Liu Zhiming.

