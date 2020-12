CGTN: w czasie, gdy światowi przywódcy spotykają się, by stawić czoło zmianom klimatu, Chiny zobowiązują się do podjęcia nowych działań

Zaskoczeniem dla świata było ogłoszenie przez Chiny miesiąca września 2060 roku - progiem zero-emisyjności. W sobotę Chiny zapowiedziały wprowadzenie nowych środków do walki ze zmianami klimatu i podkreśliły ważną rolę „solidarności, współpracy i zaufania".

Nowa koncepcja zarządzania klimatem

Stawiając czoła wyzwaniu klimatycznemu, nie można pozostać obojętnym, a jednostronność prowadzi donikąd, podkreślił podczas szczytu prezydent Chin Xi Jinping.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy pandemii COVID-19 na całym świecie doszło do ponad 100 katastrof, i według raportu „Come Heat or High Water", ucierpiało w nich ponad 50 milionów ludzi.

W samym 2019 r. na całym świecie odnotowano 308 naturalnych kataklizmów, w wyniku których zginęło około 24 400 osób. Blisko 77% z tych zdarzeń wiązało się z pogodą lub klimatem.

„Wszystkie państwa, uwzględniając oczywiście swoje krajowe uwarunkowania i możliwości, powinny maksymalnie zintensyfikować działania", powiedział Xi, wzywając kraje rozwinięte do zwiększenia wsparcia dla państw rozwijających się w zakresie finansowania, technologii i budowania potencjału.

Tylko podtrzymując podejście wielostronne, jedność i współpracę możemy zapewnić wspólne korzyści dla wszystkich narodów, podkreślił Xi.

Chiny zawsze wywiązują się ze swoich zobowiązań

Prezydent Xi zapowiedział na szczycie szereg dalszych zobowiązań na rok 2030: „Chiny ograniczą emisję dwutlenku węgla na jednostkę PKB o ponad 65 proc. w stosunku do poziomu z 2005 r., zwiększą udział paliw niekopalnych w konsumpcji energii pierwotnej do około 25 proc., zwiększą wielkość zasobów leśnych o 6 mld metrów sześciennych w stosunku do poziomu z 2005 r. oraz osiągną całkowitą moc instalacji energii wiatrowej i słonecznej przekraczającą 1,2 mld kilowatów".

Będąc największym państwem rozwijającym się i zarazem drugą, co do wielkości gospodarką na świecie, Chiny starają się koordynować wzrost gospodarczy i ochronę środowiska, a także angażują się w międzynarodową kampanię na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Dzięki wysiłkom na rzecz ograniczenia wzrostu zużycia energii i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, kraj ten jest na najlepszej drodze do przekroczenia, do roku 2030, planowanego wkładu krajowego w ramach porozumienia paryskiego.

Od przyszłego roku Chiny będą dążyć do uzyskania dalszych korzyści w zakresie budowania cywilizacji ekologicznej, optymalizacji rozwoju i ochrony przestrzeni terytorialnej oraz osiągnięcia znaczących wyników na polu ekologicznej transformacji produkcji i stylu życia, zgodnie z zaproponowanymi przez kierownictwo partii celami rozwojowymi na okres czternastego już Planu Pięcioletniego (2021-2025).

„Chiny zawsze wywiązują się ze swoich zobowiązań" - powiedział Xi w swoim przemówieniu medialnym, zapowiadając, że kraj ten podejmie zdecydowane kroki w celu realizacji ogłoszonych właśnie celów oraz że przyczyni się jeszcze bardziej do rozwiązania globalnego wyzwania, jakim jest problematyka klimatu.

