CGTN: Wang Yi: China demonstra responsabilidade internacional por meio da diplomacia com grandes países

BEIJING, 26 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, fez uma retrospectiva do desempenho diplomático da China durante o ano neste domingo e elogiou o papel da diplomacia entre grandes países para a promoção da paz e prosperidade mundiais.

"Conduzimos a diplomacia com características chinesas com grandes países de forma geral, fazendo novas contribuições para manter a paz mundial e promover o desenvolvimento comum", disse Wang em um discurso no simpósio sobre a situação internacional e as relações exteriores da China.

Elogiando a diplomacia do chefe de estado como sendo o fator que estabeleceu o ritmo para o trabalho diplomático geral da China, Wang destacou os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de Beijing, as reuniões bilaterais realizadas entre o presidente da China, Xi Jinping, e líderes estrangeiros de mais de 40 países e as três viagens ao exterior feitas por Xi antes e depois do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC) em outubro.

Wang elogiou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing, prestigiada por 31 chefes de Estado, organizações governamentais e internacionais, como tendo sido a oportunidade para a comunidade internacional testemunhar uma China "mais confiante, esforçada, aberta e inclusiva".

"O encontro sobre o gelo e a neve em Beijing estabeleceu um novo marco dos esforços dos povos de todo o mundo em relação às novas esperanças e a busca de um futuro compartilhado juntos", disse Wang.

Quanto às dezenas de reuniões bilaterais entre Xi e líderes de países estrangeiros, incluindo Vietnã, Paquistão e Alemanha, após o 20º Congresso Nacional do PCC, Wang disse que "elas não apenas criaram picos para a diplomacia do chefe de estado neste ano, como também estabeleceram "um bom começo para o trabalho da nova liderança central coletiva do PCCh nas relações exteriores da China".

O Ministro das Relações Exteriores também mencionou o apoio internacional à Iniciativa de Segurança Global (GSI) e à Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI) no discurso.

A GSI e a GDI foram, respectivamente, propostas por Xi no Fórum Boao para a Ásia em abril de 2022 e no debate geral da 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2021.

Até o momento, mais de 70 países expressaram apoio à GSI e mais de 100 países e uma série de organizações internacionais, incluindo a ONU, comprometeram-se a apoiar a GDI e quase 70 países se uniram ao Grupo de amigos da GDI, disse Wang.

As relações com os principais países e regiões também foram destacadas no discurso de Wang.

Com dois telefonemas e uma reunião presencial em Bali entre Xi e o presidente dos EUA, Joe Biden, Wang disse que a franca e profunda comunicação entre os dois presidentes foi construtiva e estratégica.

"Fomentar a concorrência só causa prejuízo, a busca por cooperação é uma necessidade, não uma escolha", disse Wang, acrescentando que a China convida os EUA a trabalharem juntos, a fim de implementar os pilares e uma base sólida em prol do crescimento saudável e estável das relações entre os dois países.

Ressaltando as duas reuniões presenciais entre os presidentes Xi e Vladimir Putin, respectivamente, em Beijing, em fevereiro, e em Samarkand, em setembro, Wang disse que ambas ofereceram orientação estratégica para as relações entre a China e a Rússia avançarem sob novas circunstâncias.

Ao mencionar a crise atual na Ucrânia, Wang disse que a China manteve a direção certa para promover as negociações de paz, buscou uma solução para abordar as raízes do problema e permaneceu firme como uma defensora da paz em vez de alimentar a chama do conflito.

Ao mesmo tempo em que se manteve comprometido com a intensificação da amizade e a cooperação tanto com países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, Wang destacou que a presença de Xi na primeira Cúpula entre os Estados Árabes e a China e no Conselho de Cooperação entre a China e o Golfo Pérsico fez com que as relações entre a China e os Estados Árabes avançassem de forma histórica.

"Como duas forças significativas e grandes civilizações, a China e o mundo árabe se uniram e se apoiaram para promover o avanço de nossos respectivos esforços nacionais de rejuvenescimento e na promoção da paz e do desenvolvimento regionais", disse Wang.

Pensando em 2023, Wang disse que a China continuará promovendo a diplomacia com características chinesas entre grandes países à medida que o maior país em desenvolvimento do mundo embarca na nova jornada de transformação para criar um país socialista moderno em todos os aspectos.

"Manteremos uma visão global, avançaremos com maior determinação, escreveremos um novo capítulo e garantiremos novos sucessos na diplomacia com características chinesas com os principais países sob uma perspectiva mais ampla e por meio de ações mais fortes", disse Wang.

