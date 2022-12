CGTN: witalność w dobie COVID-19: Chiny przygotowują zaopatrzenie medyczne

PEKIN, 28 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Chiny podejmują wysiłki w celu zapewnienia dostaw medycznych w związku z zapobieganiem i kontrolą rozprzestrzeniania się COVID-19 po tym, jak na początku grudnia zniosły część obostrzeń, co spowodowało wzrost zakażeń i gwałtowny wzrost popytu na leki.

Krajowa Administracja Produktów Medycznych wezwała medyczne organy regulacyjne na wszystkich szczeblach do podjęcia wzmożonych środków, takich jak wysyłanie personelu na inspekcje zakładów produkcyjnych i wzmocnienie kontroli jakości, w celu zabezpieczenia niezbędnych materiałów medycznych, takich jak leki, odczynniki do badań, szczepionki, maski medyczne i kombinezony ochronne.

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne również podejmują działania w celu zabezpieczenia dostaw.

Prowincja Shandong we wschodniej części Chin jest największą w kraju bazą produkcji surowców do wyrobu leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych. Wiele firm w tej prowincji koncentruje się na rynkach eksportowych, ale szybko dostosowały swoje kanały dystrybucji i zwiększyły zdolności produkcyjne w celu zabezpieczenia dostaw krajowych.

Departamenty samorządowe również wsparły firmy w dostępie do surowców i transportu, aby zapewnić stabilność łańcucha przemysłowych dostaw kluczowych produktów. Jak zapewnił w rozmowie z China Media Group Zhang Haibo, dyrektor Departamentu Przemysłu i Technologii Informacyjnych w prowincji Shandong, surowce i preparaty są produkowane przy pełnej wydajności.

Zhang zapowiedział również skoordynowanie działań między przedsiębiorstwami produkcyjnymi, instytucjami medycznymi a obiegiem handlowym, a także organizację dodatkowych dostaw, aby poprawić dostępność leków dla ludzi.

Firmy farmaceutyczne w całym kraju przyjęły także inne środki, takie jak transformacje technologiczne i wdrożenie nowych linii produkcyjnych, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych i zaspokojenia popytu rynkowego.

Tan Guanghua, dyrektor generalny w Wydziale ds. Działalności Farmaceutycznej Guangzhou Xiangxue Pharmaceutical Co., LTD., z siedzibą w prowincji Guangdong na południu Chin, poinformował o uruchomieniu dwóch nowych linii do produkcji chińskich leków patentowych oraz o zwiększeniu dobowej zdolności produkcyjnej o około 50 procent.

Jeśli chodzi o odczynniki do wykrywania antygenów, Zhou Jian, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Przemysłu Produktów Konsumenckich w Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych, powiedział na konferencji prasowej, która odbyła się 14 grudnia, że wszyscy 42 producenci zostali umieszczeni na rządowej białej liście i zobowiązani do nabycia i przechowywania kluczowych materiałów w celu zapewnienia wystarczających dostaw odczynników.

Zhou powiedział, że krajowa szczepionka może również zaspokoić bieżące potrzeby w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii, ponieważ Chiny zbudowały największą na świecie linię produkcyjną szczepionki przeciw COVID-19, o rocznej zdolności produkcyjnej przekraczającej 7 miliardów dawek i wydajności ponad 5,5 miliarda dawek.

Zhou zaznaczył również, że w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na maski N95 kraj zwiększył ich produkcję.

Usługi medyczne świadczone przez szpitale i przychodnie

Na najniższym szczeblu, w miastach we wschodnich prowincjach Chin Jiangsu i Zhejiang, w centralnej prowincji Henan i południowej prowincji Guangdong ustanowiono liczne tymczasowe ośrodki leczenia gorączki, aby zapewnić niezwłoczne leczenie osobom z objawami COVID-19.

Lekarze w tymczasowych przychodniach diagnozowali pacjentów i przepisywali leki, co było dogodne dla mieszkańców pilnie potrzebujących usług medycznych.

W prowincji Guizhou w południowo-zachodniej części Chin niektóre przychodnie uruchomiły internetowe usługi konsultacyjne, które ułatwiają przepisywanie i dostarczanie leków. Niektóre instytucje medyczne stworzyły specjalne kanały leczenia dla najbardziej narażonych grup pacjentów, takich jak osoby starsze, ciężarne kobiety i niemowlęta.

Szanghaj zwiększył przepustowość przychodniach leczenia gorączki w ośrodkach służby zdrowia, centrach oddziałowych i przychodniach wiejskich, aby obsłużyć większą liczbę pacjentów.

W Chinach obowiązuje trójstopniowy system klasyfikacji szpitali, obejmujący szpitale pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Szpitale pierwszego i drugiego stopnia zazwyczaj przyjmują pacjentów z określonych społeczności i dzielnic. W Szanghaju szpitale obu tych stopni realizowały do tej pory 60% całkowitego zapotrzebowania na leczenie.

Szpitale trzeciego stopnia posiadają największą liczbę łóżek, zapewniają kompleksowe usługi medyczne i znajdują się na szczycie listy. Wiele takich szpitali w Szanghaju zwiększyło przepustowość swoich oddziałów intensywnej terapii i zapasy leków.

Jak powiedział rzecznik prasowy podczas konferencji, która odbyła się w Pekinie w minioną sobotę, szpitale trzeciego stopnia działające na terenie stolicy wezwano do odegrania znaczącej roli w leczeniu, pełnego wykorzystania potencjału zespołu ekspertów i zapewnienia odpowiedniego leczenia obłożnie chorym pacjentom, którzy zostali dotknięci nowym koronawirusem, i dołożenia wszelkich starań, aby poprawić wskaźnik wyleczenia i zmniejszyć wskaźnik śmiertelności.

