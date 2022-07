CGTN: Xi enfatiza o fortalecimento do senso de comunidade para a nação chinesa

Durante sua visita à Região Autônoma Uigur de Xinjiang, da tarde de terça-feira até a manhã de quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, enfatizou a promoção da unidade étnica e o progresso, e também a consolidação do senso de comunidade para a nação chinesa.

Protegendo as culturas de vários grupos étnicos

"A extensa e profunda civilização chinesa é composta por culturas excepcionais de vários grupos étnicos", disse Xi ao assistir a um programa chamado "Manas" da minoria étnica Kirgiz no Museu da Região Autônoma Uigur de Xinjiang.

As apresentações foram registradas como um patrimônio cultural intangível.

Uma herança cultural como "Manas" é um tesouro dos quirguizes e da nação chinesa, disse o presidente, pedindo melhores esforços de preservação e promoção.

Todos os grupos étnicos em Xinjiang têm itens nas listas de representantes regionais nacionais e autônomos do patrimônio cultural imaterial, e 133 locais de patrimônio cultural estão sob proteção do Estado, de acordo com um artigo divulgado pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado do país no ano passado.

Segundo o artigo, as tradições culturais de todos os grupos étnicos em Xinjiang são bem protegidas, citando como exemplo eventos culturais folclóricos, como o Festival das Lanternas Han, o Uygur Meshrep, o Kazak Aytes, o Kirgiz Kobuz Ballad Singing Fair, a Feira Nadam na Mongólia e o Hui Hua'er Folk Song Festival, que ainda são amplamente celebrados.

Melhorando a subsistência de todos os grupos étnicos

Ao visitar a comunidade residencial de Guyuanxiang, no distrito de Tianshan, na manhã de quarta-feira, Xi pediu às autoridades locais que melhorem os serviços comunitários para beneficiar os cidadãos de todos os grupos étnicos.

O presidente também viajou na tarde de quarta-feira para a cidade de Shihezi, onde inspecionou autoridades e funcionários do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang (XPCC), um grupo cujo status ele chamou de "insubstituível".

Como um componente importante da Região Autônoma Uigur de Xinjiang, o XPCC é uma organização social especial que lida com seus próprios assuntos administrativos e judiciais dentro das áreas de recuperação sob sua administração, segundo as leis e regulamentos do estado e da região. O grupo assume as responsabilidades de recuperar e fazer a guarda da fronteira.

Falando a autoridades e funcionários do XPCC, Xi disse estar satisfeito com o grande progresso feito pelo XPCC na reforma e desenvolvimento, e que as autoridades do XPCC e os funcionários também deveriam estar igualmente orgulhosos.

Ele também aprendeu sobre a história do XPCC na recuperação e guarda das áreas da fronteira, bem como os esforços do Corpo no fortalecimento de suas organizações de nível primário, no desenvolvimento da agricultura especializada e na promoção do desenvolvimento integrado do Corpo e das áreas locais.

A Região Autônoma Uigur de Xinjiang tem observado um desenvolvimento econômico contínuo com empresas prosperando. Em 2021, Xinjiang registrou um crescimento de sete por cento do PIB, totalizando 1,6 trilhão de yuans (cerca de USD 253,2 bilhões).

Um total de 477.400 empregos urbanos foram criados na região, reduzindo a taxa de desemprego urbano analisado em 1,1 ponto percentual para 2,2 por cento, de acordo com o Bureau of Statistics da região autônoma.

O presidente também destacou, durante a visita de inspeção, o estímulo ao talento, coordenando a resposta à COVID-19 com o desenvolvimento econômico e social e o avanço da cooperação do Cinturão e Rota.

CGTN

