CGTN : Xi Jinping dévoile de nouvelles mesures lors de la COP15 pour œuvrer en faveur d'une Chine belle

Fonds pour la biodiversité, parcs nationaux et plans pour atteindre les objectifs en matière de carbone

La Chine prendra l'initiative en investissant 1,5 milliard de yuans (environ 233 millions de dollars) pour créer le Fonds pour la biodiversité de Kunming.

Le président chinois Xi Jinping a fait cette annonce alors qu'il s'adressait au sommet des dirigeants de la COP15 par liaison vidéo à Pékin mardi.

Le fonds sera utilisé pour soutenir les pays en développement dans la protection de la biodiversité, a déclaré M. Xi, ajoutant que la Chine appelle et accueille toutes les parties à apporter des contributions au fonds.

Pour renforcer la protection de la biodiversité, la Chine accélère la mise en place d'un système de zones protégées dont les parcs nationaux constituent le pilier, a indiqué M. Xi.

Au fil du temps, les zones les plus importantes pour l'écosystème naturel, les paysages naturels les plus uniques, le patrimoine naturel le plus précieux et la plus grande réserve de biodiversité seront inclus dans le système des parcs nationaux, a-t-il déclaré.

Pour atteindre ses objectifs de pic et de neutralité carbone, la Chine publiera des plans de mise en œuvre pour le pic des émissions de dioxyde de carbone dans les zones et secteurs clés ainsi qu'une série de mesures de soutien, et mettra en place un cadre politique "1+N" pour le pic et la neutralité carbone, a annoncé le président.

La Chine continuera à réajuster sa structure industrielle et son bouquet énergétique, à développer vigoureusement les énergies renouvelables, et à progresser plus rapidement dans la planification et le développement de grandes bases éoliennes et photovoltaïques dans les zones sablonneuses, les zones rocheuses et les déserts, a noté Xi.

Coexistence harmonieuse entre l'homme et la Nature

L'homme et la nature doivent coexister en harmonie, a déclaré Xi dans son discours, soulignant que « lorsque nous prenons soin de protéger la nature, celle-ci nous récompense généreusement ; lorsque nous exploitons la nature sans pitié, elle nous punit sans pitié. »

« Nous devons avoir une profonde révérence pour la nature, la respecter, suivre ses lois et la protéger, afin de construire une patrie de coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature », a déclaré le président.

Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables, a rappelé M. Xi en reprenant le concept de signature qu'il avait proposé en 2005.

Une écologie et un environnement sains ne sont pas seulement un atout naturel, mais aussi un atout économique, et ils affectent le potentiel et l'élan du développement économique et social, a-t-il expliqué.

M. Xi a appelé à redoubler d'efforts pour favoriser un mode de développement écologique et garantir une combinaison gagnante entre croissance économique et protection de l'environnement, afin de construire une patrie où l'économie et l'environnement progressent de manière coordonnée.

Xi appelle à des efforts conjoints pour un développement de qualité de l'humanité

Xi a appelé les pays du monde entier à se donner la main et à entamer un nouveau voyage pour un développement de haute qualité de l'humanité.

Le développement d'une civilisation écologique doit être pris comme guide pour coordonner la relation entre l'homme et la nature, a souligné M. Xi, ajoutant que les activités humaines doivent être maintenues dans les limites de l'écologie et de l'environnement.

Xi a exhorté à laisser la transition verte guider les efforts de la population pour faciliter le développement durable mondial, et a appelé à intensifier la coopération internationale verte pour partager les fruits du développement vert entre tous les pays.

Soulignant la nécessité d'améliorer le bien-être des personnes afin de promouvoir l'équité et la justice sociales, M. Xi a fait remarquer que le droit international devrait servir de base au maintien d'un système de gouvernance internationale juste et équitable.

Xi a également déclaré que les nouveaux objectifs de protection de l'environnement fixés par les populations doivent être ambitieux d'une part et pragmatiques et équilibrés de l'autre.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-12/Xi-addresses-COP15-leaders-summit-via-video-link-14iuyQtyg48/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=KQVRhltd6bk

www.cgtn.com



SOURCE CGTN