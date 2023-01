PEQUIM, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- De profissionais da área médica a entregadores(as), de agentes comunitários a vizinhos, os chineses comuns estão fazendo o possível e ajudando os outros a enfrentar as últimas ondas de infecções por COVID-19 no país.

Com esforços extraordinários, a China prevaleceu sobre as dificuldades e desafios sem precedentes no combate à pandemia, disse o presidente chinês, Xi Jinping, no sábado, ao fazer seu Discurso de Ano Novo de 2023.

CGTN: Xi Jinping saúda os esforços extraordinários das pessoas comuns no discurso de Ano Novo

Funcionários e o público em geral, particularmente profissionais da área médica e agentes comunitários, dedicaram-se bravamente em seus postos durante todo o processo, disse Xi.

"Não foi uma jornada fácil para ninguém", disse o presidente, pedindo um esforço extra do povo para superar.

Pessoas em primeiro lugar e a vida em primeiro lugar

Em 2022, a China continuou a otimizar sua resposta à COVID à luz da evolução do cenário. Com base na mutação do vírus, a popularização da vacinação e o acúmulo de experiência em prevenção e controle, a Comissão Nacional de Saúde declarou em dezembro que a prevenção e o controle da epidemia no país entraram em um novo estágio.

Mudando da prevenção de infecções para o tratamento médico, a China implementou uma série de medidas para aumentar o acesso a tratamentos médicos e medicamentos, melhorar os serviços de saúde para idosos e outros grupos vulneráveis, acelerar a vacinação e fortalecer a infraestrutura de saúde nas áreas rurais.

Setenta por cento das pessoas acima de 60 anos receberam uma dose de reforço da vacina em 13 de dezembro, um aumento em comparação aos 53 por cento da mesma faixa etária da população que recebeu a dose em 24 de março, de acordo com dados do Mecanismo Conjunto de Prevenção e Controle do Conselho de Estado contra a COVID-19.

Além disso, o relaxamento da política de resposta em 2022 ocorre após a China responder efetivamente a cinco ondas globais da COVID e evitou infecções disseminadas com a cepa original e a variante Delta, que são relativamente mais patogênicas do que as outras variantes.

"Desde o início da COVID-19, sempre priorizamos as pessoas e a vida", disse Xi durante seu discurso de Ano Novo.

"Seguindo uma abordagem baseada na ciência e direcionada, adaptamos nossa resposta à COVID conforme a situação em evolução a fim de proteger a vida e a saúde das pessoas na maior medida possível", complementou ele.

A China manteve os números de casos graves de COVID-19 e taxas de mortalidade entre os mais baixos do mundo. A expectativa média de vida dos chineses continuou subindo em meio à pandemia, passando de 77,93 anos em 2020 para 78,2 anos em 2021.

Luz bem à frente

A partir de 8 de janeiro, a China rebaixará a gestão da doença de Classe A para Classe B, de acordo com a lei do país sobre prevenção e tratamento de doenças infecciosas, em uma grande mudança em suas políticas de resposta a epidemias. O país também eliminará as medidas de quarentena para os viajantes que chegam a partir dessa data.

Após o anúncio das últimas mudanças, as buscas e reservas de voos e hotéis internacionais dispararam em várias agências de viagens on-line chinesas, com alguns números atingindo máximas de três anos, indicando que a vida normal está sendo retomada.

Outro sinal que os especialistas acreditam ser um renascimento do mercado de consumo do país em 2023 é reabertura de restaurantes, shoppings e cinemas em todo o país e o aumento do número de visitas.

"Todos estão perseverando com grande coragem, e a luz da esperança está bem diante de nós", disse Xi durante o discurso de sábado para comemorar o ano novo.

"Vamos fazer um esforço extra para nos recuperar, uma vez que perseverança e solidariedade são sinônimos de vitória."

https://news.cgtn.com/news/2022-12-31/Xi-China-s-COVID-response-protects-lives-to-greatest-extent-possible-1gdrOETi4Bq/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=pzIjM-0f6M0

FONTE CGTN

