CGTN: Xi Jinping, um modelo de respeito aos professores

Em uma carta a representantes de unidades-modelo de ensino que receberam o nome do falecido geofísico Huang Danian da Universidade de Jilin na quinta-feira, Xi elogiou os representantes por suas conquistas no ensino e na pesquisa e inovação científicas.

Mencionando as grandes contribuições feitas por Huang na tecnologia de exploração das profundezas da Terra, Xi incentivou os professores universitários de toda a China a fornecer boa orientação aos alunos e a fazer novas contribuições para a causa da formação completa de um país socialista moderno. A carta mostra o grande respeito de Xi pelos professores, uma atitude que ele tem há muito tempo.

"Seria uma boa sorte ter um bom professor; seria uma honra para uma escola ter grandes professores. A formação constante de professores tão notáveis daria esperança a uma nação", disse Xi durante uma visita à Universidade Normal de Beijing em 2014.

Na época, Xi lembrou seus anos escolares, dizendo que era grato pelo que havia aprendido com seus professores.

"Recebi instrução de muitos professores. Eles me transmitiram conhecimentos e também me ensinaram como ser uma pessoa correta, o que me beneficiou imensamente", disse o presidente chinês, esperando que os professores possam usar seus conhecimentos e experiências para orientar os alunos a crescer de forma saudável.

Em setembro de 2016, Xi voltou a sua alma mater escola Beijing Bayi para encontrar seus professores Chen Zhonghan e Chen Qiuying, entre outros.

"Vocês foram rigorosos conosco durante aqueles anos. Mas, em retrospectiva, me beneficiei de seus ensinamentos para a vida toda", disse Xi a seus ex-professores.

De fato, homenagear professores não é apenas um comportamento pessoal, mas também está relacionado à causa do rejuvenescimento nacional do país.

Em um discurso na reunião nacional sobre educação de 2018, Xi destacou a educação como um fator "fundamental" na causa do rejuvenescimento nacional da China. Ele considerou os estudantes como a principal força para o rejuvenescimento nacional no futuro, enquanto os professores seriam os construtores de sonhos.

Para incentivar os professores a fazer maiores contribuições para a causa do Partido Comunista Chinês e para o povo, Xi pediu o aprimoramento do status político, social e profissional dos professores e a priorização da educação.

"Os professores são os engenheiros da alma humana e os disseminadores da civilização humana. Eles são encarregados da missão da época de difundir conhecimentos, ideias e a verdade", observou Xi.

