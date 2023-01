CGTN: Xi Jinping w swoim orędziu noworocznym oddaje cześć zwyczajnym ludziom za ich nadzwyczajny wysiłek

PEKIN, 2 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- od specjalistów opieki zdrowotnej po dostawców i dostawczynie, od pracowników socjalnych po osoby z najbliższego sąsiedztwa - zwyczajni Chińczycy robią, co mogą, by pomóc innym w przetrwaniu ostatnich fal infekcji COVID-19 w Chinach.

„Dzięki nadzwyczajnemu wysiłkowi Chiny poradziły sobie z bezprecedensowymi trudnościami i wyzwaniami w walce z pandemią" - powiedział prezydent Chin Xi Jinping podczas sobotniego orędzia noworocznego.

„Urzędnicy oraz całe społeczeństwo, zwłaszcza specjaliści opieki zdrowotnej i pracownicy socjalni, dzielnie stali na posterunku przez cały ten czas" - powiedział Xi.

„Dla nikogo nie była to łatwa przeprawa" - dodał, wzywając Chińczyków, by dawali z siebie jeszcze więcej.

Przede wszystkim ludzie, przede wszystkim życie

W 2022 r. Chiny cały czas optymalizowały swoje działania związane z COVID w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji. W grudniu Narodowa Komisja Zdrowia oświadczyła, że działania Chin w zakresie prewencji i ograniczania rozwoju epidemii wkroczyły w nową fazę w związku z pojawieniem się nowej mutacji wirusa, wprowadzeniem powszechnych szczepień i zdobytymi dotychczas doświadczeniami w tym obszarze.

W ramach przejścia z modelu profilaktyki zakażeń na model leczenia Chiny wdrożyły szereg działań mających na celu zwiększyć dostęp do leczenia i leków, poprawić jakość usług w opiece zdrowotnej dla osób starszych i innych wrażliwych grup, przyspieszyć szczepienia oraz wzmocnić infrastrukturę zdrowotną na terenach wiejskich.

Jak wynika z danych Wspólnego Mechanizmu Rady Państwowej na Rzecz Profilaktyki i Ograniczania Rozwoju Epidemii COVID-19, do 13 grudnia dawki przypominające szczepionek przyjęło 70% osób w wieku ponad 60 lat. Wskaźnik ten wzrósł z poziomu poniżej 53%, który odnotowano na dzień 24 marca.

Poluzowanie polityki związanej z COVID-19 nastąpiło po skutecznej reakcji na dotychczasowych pięć światowych fal infekcji, która pozwoliła uniknąć rozprzestrzenienia się zakażeń pierwszym wariantem koronawirusa oraz Deltą, czyli odmianami o względnie większej patogeniczności w porównaniu do późniejszych mutacji.

„Od samego początku walki z COVID-19 na pierwszym miejscu stawiamy ludzi i życie" - powiedział Xi w swoim noworocznym orędziu.

„Opierając się na dowodach naukowych i podejmując ukierunkowane działania, dostosowujemy naszą reakcję odpowiednio do zmieniającej się sytuacji, tak by w możliwe największym stopniu chronić życie i zdrowie ludzi" - dodał Xi.

Chiny mają jedne z najniższych na świecie wskaźników ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz zgonów związanych z COVID-19. Ponadto przeciętna oczekiwana długość życia Chińczyków urosła mimo pandemii - z 77,93 lat w 2020 r. do 78,2 lat w 2021 r.

Światło w tunelu

8 stycznia Chiny dokonają istotnej zmiany w swojej polityce epidemicznej, obniżając obowiązującą kategorię działań przeciw COVID-19 z A do B, zgodnie z ustawą dotyczącą profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych. Tego samego dnia w Państwie Środka zniesiona zostanie również kwarantanna dla przyjezdnych spoza Chin.

Wkrótce po ogłoszeniu tych zmian w wielu internetowych biurach podroży w Chinach nastąpił gwałtowny wzrost liczby wyszukiwań i rezerwacji lotów międzynarodowych oraz hoteli. Niektóre wskaźniki osiągnęły najwyższy poziom od trzech lat, co wskazuje na to, że życie zaczyna coraz szybciej wracać do normy.

Według ekspertów kolejnym sygnałem zwiastującym ożywienie na rynku konsumenckim Chin w 2023 r. jest ponowne otwarcie restauracji, galerii handlowych i kin w całym kraju oraz fakt, że odwiedza je coraz więcej ludzi.

„Wszyscy wykazują się wielkim hartem ducha, przed nami widać światło nadziei" - powiedział Xi w sobotnim orędziu noworocznym.

„Postarajmy się dać z siebie jeszcze więcej, by wyjść na prostą. Wytrwałość i solidarność oznaczają bowiem wygraną".

https://news.cgtn.com/news/2022-12-31/Xi-China-s-COVID-response-protects-lives-to-greatest-extent-possible-1gdrOETi4Bq/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=pzIjM-0f6M0

SOURCE CGTN