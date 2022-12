CGTN: Xi visita o Oriente Médio: o que se espera

PEQUIM, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O presidente chinês Xi Jinping participará da primeira Cúpula China-Estados Árabes e da Cúpula China-Conselho de Cooperação do Golfo (CGC) em Riade, Arábia Saudita, e fará uma visita oficial ao país entre os dias 7 e 10 de dezembro, a convite do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Em um relatório divulgado no início de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores da China descreveu a cúpula como um evento marcante. Os líderes de ambos os lados aproveitarão a oportunidade para planejar a cooperação futura enquanto promovem a atualização das relações bilaterais e consolidam o consenso sobre governança global, desenvolvimento, segurança e outras questões críticas.

Intitulado "Cooperação China-Arábia Saudita na nova era", o relatório enfatizou o rápido estreitamento dos laços comerciais bilaterais e os intercâmbios entre pessoas, bem como o apoio mútuo e o compromisso compartilhado com questões essenciais.

A China continua sendo o maior parceiro comercial dos países árabes. Em 2021,, o volume de comércio bilateral foi de aproximadamente U$ 330 bilhões, representando um aumento de 37% em relação ao ano anterior.

A China está disposta a promover uma cooperação de alta qualidade na Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) em conjunto com os estados árabes, afirmou o presidente chinês Xi Jinping em uma carta de congratulações à 5ª Expo China-Estados Árabes, no ano passado.

Observando que a amizade tradicional entre os povos da China e os estados árabes se tornou mais forte ao longo do tempo, Xi enfatizou que ambos continuaram fortalecendo a coordenação estratégica e a sinergia de ações nos últimos anos e a construção conjunta do Cinturão e Rota alcançou resultados frutíferos.

Cooperação em que todos ganham

Coorganizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG) e o Ministério da Mídia da Arábia Saudita, o Fórum de Cooperação de Mídia China-Estados Árabes 2022 foi realizado com sucesso na segunda-feira em Riade, na Arábia Saudita.

Participaram do fórum mais de 150 convidados, incluindo funcionários do governo, representantes de organizações de mídia e acadêmicos da China e de 22 países árabes.

Ao longo dos anos, a China expandiu a cooperação com países árabes no desenvolvimento de energia renovável, incluindo energia solar, eólica e hidrelétrica. Juntos, eles criaram o Centro de Treinamento de Energia Limpa da China e Arábia Saudita e o Laboratório de Energia Renovável da China e do Egito, e implementaram projetos de cooperação, como a usina solar de 800 megawatts Al Kharsaah, no Catar, e as estações de energia solar de 186 megawatts no parque solar de Benban, no Egito.

Até o momento, a China assinou acordos de cooperação para a BRI com 20 estados árabes e a Liga Árabe. As duas partes realizaram mais de 200 projetos de cooperação em larga escala nos setores de energia, infraestrutura e outras áreas, beneficiando quase 2 bilhões de pessoas.

"A cooperação China-Arábia Saudita na nova era é uma visão poderosa para guiar comunidades inteiras rumo a um futuro de crescimento multifacetado", escreveu Hannan Hussain, ex-pesquisador assistente do Instituto Islamabad de Pesquisa Política, em um artigo de opinião para a CGTN.

FONTE CGTN

