CGTN: z jakiego powodu Chiny przyspieszają badania nad podstawowymi technologiami

PEKIN, 8 września 2022 r. /PRNewswire/ -- „Witam wszystkich. Opuściłem moduł. Czuję się doskonale" – powiedział chiński tajkonauta Chen Dong, rozpoczynając w zeszłym tygodniu swój spacer kosmiczny.

Chen i Liu Yang, członek załogi Shenzhou-14, zakończyli w piątek (2 września) wszystkie sześciogodzinne zadania pozaziemskie. Był to piąty spacer kosmiczny poza chińską stacją kosmiczną i pierwszy z nowo uruchomionego modułu laboratoryjnego Wentian.

Od 2020 r. Chiny z powodzeniem przeprowadziły szereg misji lotniczych, w tym moduł podstawowy stacji kosmicznej Tianhe, załogowe statki kosmiczne Shenzhou-12 i Shenzhou-13 oraz towarowe statki kosmiczne Tianzhou-2 i Tianzhou-3, uzyskując niezwykły postęp w chińskim programie kosmicznym.

Już od dziesięciu lat chińscy naukowcy dążą do przełomu nie tylko w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, realizując wezwanie prezydenta Xi Jinpinga do podjęcia zdecydowanych wysiłków w celu osiągnięcia przełomu w podstawowych technologiach w kluczowych dziedzinach.

We wtorek Xi, przewodnicząc 27. posiedzeniu Centralnej Komisji ds. Kompleksowego Pogłębiania Reform, zaakcentował udoskonalenie nowego systemu mobilizacji środków w całym kraju na badania i rozwój podstawowych technologii (R&D).

Chiny powinny zoptymalizować alokację zasobów innowacyjnych w oparciu o strategiczne potrzeby kraju, wzmocnić strategiczną siłę naukową i technologiczną kraju, znacznie poprawić systematyczną zdolność do rozwiązywania kluczowych problemów naukowych i technologicznych, a także kultywować przewagę konkurencyjną i przejąć inicjatywę strategiczną w wielu ważnych obszarach – zaznaczył prezydent Xi.

Doskonalenie podstawowych technologii

„Podstawowych technologii nie da się kupić, ani zdobyć prosząc o przysługę innych lub żebrząc" – powiedział prezydent Xi podczas inspekcji w Instytucie Optyki i Mechaniki Precyzyjnej w Xi'an w 2015 roku.

Od 2012 roku chiński prezydent podkreśla znaczenie innowacji naukowych i opanowania podstawowych technologii. Pod przewodnictwem Xi dokonano przełomu w wielu kluczowych technologiach, czyniąc ogromne postępy w realizacji wielkiego celu, jakim jest uczynienie Chin światową potęgą w dziedzinie nauki i technologii.

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie najważniejszych technologii są odpowiedzią na główne potrzeby narodowe. Najnowocześniejsze rozwiązania wspierały realizację dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak most Hong Kong-Zhuhai-Macao i kolej Sichuan-Tibet. Ekologiczne i efektywne wykorzystanie podmorskich zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz węgla, a także rozwój technologii jądrowych nowej generacji są niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Podczas epidemii COVID-19 Chiny odnotowały szereg przełomów w zakresie szczepionek, leków i odczynników do badań. Liczba zatwierdzonych nowych leków klasy I w Chinach wzrosła z pięciu przed 2012 r. do obecnych 79.

Istnieje również szereg osiągnięć o światowym wpływie. Przykładowo Chiny dokonały pierwszej na świecie obserwacji trójwymiarowego kwantowego efektu Halla i kontrolowanego składania grafenu z atomową precyzją, a także opracowały pierwszy na świecie heterogeniczny układ scalony przypominający mózg „Tianji".

Szersze otwarcie na świat

W ubiegłym roku Chiny zapowiedziały otwarcie dla wszystkich naukowców swojego Radioteleskopu Sferycznego o pięćsetmetrowej aperturze (FAST), największego na świecie radioteleskopu o wypełnionej aperturze i największej czułości. Do czerwca FAST zapewnił obsługę obserwacyjną 27 projektów naukowych w 14 krajach świata.

Uruchomienie FAST jest jednym z przykładów potwierdzających, że Chiny poważnie poszerzają krąg przyjaciół w dziedzinie nauki i technologii.

Przemawiając podczas spotkania łączącego zgromadzenia ogólne członków Chińskiej Akademii Nauk i Chińskiej Akademii Inżynierii (CAE) oraz krajowy kongres Chińskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii (CAST) w ubiegłym roku, prezydent Xi wezwał chińskich pracowników nauki i techniki do promowania otwartości, zaufania i współpracy z międzynarodową społecznością nauki i techniki, aktywnego udziału w rozwiązywaniu głównych wyzwań stojących przed ludzkością oraz dążenia do promowania osiągnięć nauki i innowacji technologicznych, aby przyniosły one korzyści większej liczbie krajów i ludzi.

Jak podaje chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii, Chiny nawiązały współpracę w dziedzinie nauki i techniki ze 161 krajami i regionami, podpisały 115 umów międzyrządowych i przystąpiły do ponad 200 organizacji międzynarodowych i mechanizmów wielostronnych.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-07/Why-China-is-speeding-up-research-on-core-technologies-1d8h2b5F89a/index.html

SOURCE CGTN