CGTN: За горами: жизнь в Синьцзяне

В результате десятилетий развития и взаимодействия люди, живущие по обе стороны гор, познакомились друг с другом. Горы являются физическими границами, которые можно пересечь, однако «горы в нашем сознании порождают предрассудки, не позволяющие нам видеть правду», — такое мнение выразил режиссер-постановщик документального фильма «За горами: жизнь в Синьцзяне» ("Beyond the Mountains: Life in Xinjiang") Хань Бинь (Han Bin).

Террористические акты, наносившие региону громадный ущерб на протяжении почти трех десятилетий, ввергли людей, живущих на территории района и за его пределами, в состояние шока и паники. Ряд людей из других провинций и регионов Китая невольно смотрели на уйгуров через искажающую призму, отметил Чэнь Руйцзюнь (Chen Ruijun), служащий строительной компании, пришедший на помощь развитию Синьцзяна в 2008-2009 годах, когда в регионе бушевали экстремистские беспорядки. Страх и сопутствующее ему предубеждение постепенно ослабевают, уступая место более глубокому пониманию и ускоренному развитию.

В последние годы значительная часть западных СМИ, освещающих события в Китае, нарисовала негативную картину из-за отсутствия информации и доверия. Синьцзян, в котором проживает более 12 миллионов уйгуров, в значительной мере испытывает на себе негативное отношение и искажение истины. Публикуемая за рубежом информация о Синьцзяне главным образом сводится к голословным утверждениям о так называемых «нарушениях прав человека китайским правительством».

По этой причине реальная ситуация в Синьцзяне утопает в бесчисленных скандальных и сенсационных заголовках о «концентрационных лагерях», «подневольном труде» на предприятиях, производящих текстильную и томатную продукцию, и даже в секторе солнечной энергетики и т.п. Такая риторика, проникнутая предубеждениями и необоснованными предположениями, возводит непреодолимую гору в умах многих людей.

В 80-минутном документальном фильме «За горами: жизнь в Синьцзяне» представлен целый ряд отдельных историй, в совокупности рассказывающих о процессе перемен в регионе. Кроме того, в нем идет речь о разрушении стереотипов и устранении ложных представлений как у жителей региона, так и у людей за его пределами.

Фильм рассказывает об изумительной природе этого необозримого края, а также о современной жизни населяющих его людей из различных этнических групп. Она состоит из четырех частей: «Эпоха перемен» ("Changing times"), «Вслед за деньгами» ("Following the money), «Новые поколения» ("New generations") и «Человек и природа» ("Man and nature") — представляющих многочисленные грани сегодняшнего Синьцзяна и его жителей.

Сабит Абухадир (Sabyt Abukhadir) живет в уезде Чжаосу на севере Синьцзяна, где благополучие семей из поколения в поколение зависит от пышных холмистых высокогорных лугов, позволяющих им зарабатывать себе на жизнь. Его внук Эрджанат Нуркидир (Erjanat Nurkidir) обучается танцевальному искусству в Илийском педагогическом университете. Они находились в ссоре, поскольку Сабит был убежден, что танцы существуют только для девочек. Их споры не прекращались до тех пор, пока Сабит не увидел, как Эрджанат танцует на сцене. «Мой внук был настолько хорош, что меня это тронуло до слез», — сказал он.

В южном Синьцзяне такой процесс изменения образа мыслей протекает гораздо труднее. Многие женщины в четырех префектурах южного Синьцзяна никогда не покидали свои дома. Согласно здешним традиционным представлениям, «женщины, покидающие дом ради работы, не выйдут замуж».

Но Зилейхан Эйса (Zileyhan Eysa), крестьянка из уезда Куча в округе Аксу, решила уехать на север для работы на текстильной фабрике в надежде заработать деньги на лечение ее тяжело больной матери. «Если бы я не переехала сюда, то мама была бы уже мертва», — рассказала она.

Помимо историй, описывающих изменения, происходящие в Синьцзяне, где молодые люди проявляют страстное желание изменить мировоззрение, этот документальный фильм также рассказывает истории людей, работающих для защиты своей родной землм. У Яна Цунцуна (Yang Zongzong) есть весьма «необычное» хобби — он стремится найти все виды растений и составить их каталог. «Для меня это понимание красоты в самых обычных вещах», — объяснил он. На данный момент он собрал от 10 до 20 тысяч образцов и изучает их морфологию, генетику и характерные природные особенности. Основное влияние на рост растений оказывает окружающая среда, поэтому любое изменение микроклимата, зафиксированное в процессе их роста, отражает глобальные изменения климата и природных условий.

Эти истории самоотверженности и отхода от устаревших традиций не столько демонстрируют пренебрежение прошлым, сколько направлены на более прогрессивное будущее.

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2021-04-16/Beyond-the-Mountains-Life-in-Xinjiang--Zui80BwyOc/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=oWyT3CLu3do

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1489929/CGTN_Beyond_the_Mountains_Life_in_Xinjiang.jpg

SOURCE CGTN