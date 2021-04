CGTN zahájila vysílání nového dokumentu „The War in the Shadows - Válka ve stínu" o boji s terorismem v provincii Sin-ťiang

PEKING, 12. dubna 2021 /PRNewswire/ -- Zpráva CCTV+:

V pátek začaly čínské mediální skupiny China Media Group vysílat poslední epizodu nového čtyřdílného dokumentu „The War in the Shadows – Válka ve stínu", který vznikl v produkci čínské televizní stanice China Global Television Network (CGTN) a zobrazuje boj proti terorismu v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang v severozápadní Číně.

Tento dokument popisuje hrozby terorismu, kterým obyvatelé autonomní oblasti Sin-ťiang museli čelit a odhaluje příběhy z dob desítky let trvajících bojů proti terorismu.

Dokumentární seriál „The war in the shadows: Challenges of fighting terrorism in Xinjiang – Válka ve stínu: problémy boje s terorismem v Sin-ťiangu" popisuje extrémistický způsob myšlení a problémy, kterým Čína musela čelit v boji s terorismem v autonomní oblasti Sin-ťiang i v dalších částech země. Celý film trvá 55 minut a skládá se ze čtyř částí: „Sít", „Vnitřní nepřátelé", „Učebnice" a „Černé ruce."

Tento dokument obsahuje velké množství exkluzivních rozhovorů a záběrů, které byly zpřístupněny vůbec poprvé a využívá tak fakta k vyvracení lží západních zemí o „silovém boji proti terorismu" a „genocidě" v autonomní oblasti Sin-ťiang.

Tento dokument odhaluje metody, které extremistické a separatistické síly využívaly. Mezi tyto metody patřili například takzvaní „lidé dvou tváří" z řad vysoce postavených místních úředníků nebo hudba a videa, která sloužila k propagaci násilného terorismu a zažehnutí rasové nenávisti v tomto regionu. Dokument rovněž poukazuje na zkorumpované policisty, kteří v tomto regionu působili po desetiletí.

„I když v posledních čtyřech letech nebyl v autonomní oblasti Sin-ťiang zaznamenán žádný násilný teroristický čin, západní média nikdy nepřestala na tuto autonomní oblast zákeřně útočit. Prostřednictvím tohoto nového dokumentárního seriálu chceme nabídnout střízlivý a objektivní pohled na historii a pomoci tak světu poznat pravdu o násilných teroristických útocích v Sin-ťiangu z různých úhlů pohledu," řekl Chan Pin, hlavní režisér dokumentu „The War in the Shadows – Válka ve stínu".

Čou Wej-pching, vědecký pracovník na Institutu čínských autonomních oblastí při Čínské akademii společenských věd, řekl: „Díky velkému úsilí místních úředníků a obyvatel Sin-ťiangu nebyl v tomto regionu v posledních čtyřech letech zaznamenán žádný násilný teroristický útok, což byl velmi obtížný úkol. Hlavním smyslem tohoto nejnovějšího dokumentu je sdělit světu a lidem, proč s terorismem v Sin-ťiangu bojujeme a proč má tento boj smysl."

Během tisíců teroristických útoků mezi roky 1990 a 2016 zahynulo v autonomní oblasti Sin-ťiang obrovské množství nevinných lidí a stovky policistů.

Odkaz na video: https://youtu.be/0km8LuzDgy8

