CGTN: Zahraniční investoři hodnotí čínský trh pozitivně

PEKING, 4. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Většina podniků financovaných ze zahraničí vnímá čínský trh i nadále pozitivně díky mimořádným příležitostem, které v nadcházejících letech přinese soustavné úsilí Číny otevřít se světu, zlepšující se podnikatelské prostředí a pozitivní vyhlídky na růst trhu.

Důvěru zahraničních podniků v čínský trh posílil i úspěšný závěr 20. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny. Uvádí to výzkum Čínské rady pro podporu mezinárodního obchodu (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) vdaný 27. října.

Z více než 500 dotázaných zahraničních podniků 96,7 % podpořilo úspěchy Číny v oblasti rozvoje za posledních deset let a 96,9 % vyjádřilo větší důvěru v čínský trh.

Prostřednictvím vlastního rozvoje chce Čína vytvářet nové příležitosti pro celý svět. Jedním z kroků, které aktivně mají otevřít čínský trh světu, je Čínský mezinárodní veletrh dovozu (China International Import Expo, CIIE).

Letošního ročníku CIIE se zúčastnilo 284 společností z žebříčku Fortune Global 500 a významných průmyslových subjektů. Téměř 90 % těchto společností, které se zúčastnily loňského ročníku veletrhu, se vrací i letos. Dalšími společnostmi z žebříčku Fortune Global 500, které na veletrhu debutují, jsou např. Rio Tinto, BHP Group, ThyssenKrupp a Gilead Sciences.

Čínský trh je atraktivní

Optimistická nálada mezi zahraničními podniky se odrazila i v údajích o přímých zahraničních investicích v Číně. Objem skutečně využitých přímých zahraničních investic v Číně dosáhl během prvních devíti měsíců roku 2022 celkem 155,3 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 18,9 %. Uvádí to ministerstvo obchodu (MOFCOM).

Podle ministerstva investice z Německa meziročně vzrostly o 114,3 procenta, zatímco investice z Jižní Koreje vyšplhaly o 90,7 %, z Japonska o 39,5 % a ze Spojeného království o 22,3 %.

Čína vede i na světovém žebříčku přílivu zahraničního kapitálu. Její celosvětový podíl na přímých zahraničních investicích v prvním čtvrtletí roku 2022 činil 19,5 procenta, což jí podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zajistilo první místo.

Prostředí pro podnikání se stále zlepšuje

V prvním čtvrtletí bylo s čínskou politikou ohledně přístupu na trh, podpory tržní konkurence, přístupu k obchodním prostorám a finančním službám spokojeno zhruba 90 procent podniků financovaných ze zahraničí.

Podle samostatného průzkumu, který CCPIT zveřejnila 27. října, zachovalo téměř 80 procent dotázaných zahraničních firem v Číně současný rozsah výroby a podnikání, zatímco dalších více než 5 % zvýšilo prioritu strategického rozvoje v Číně a své investice rozšířilo.

