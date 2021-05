CGTN: zakorzenione w tradycji, zielone drogi Chin ku niskoemisyjnej przyszłości

Hołdując przekonaniu, że „przejrzyste wody i porośnięte bujną roślinnością góry to bezcenne dobra", chiński prezydent Xi Jinping często powtarza, że „ochrona środowiska naturalnego i dążenie do zrównoważonego rozwoju to obowiązek nas wszystkich". W końcu – jak podkreśla – „mamy tylko jedną Ziemię".

„Wyważona eksploatacja zasobów naturalnych"

Wyważona eksploatacja zasobów naturalnych jest kluczem do ochrony środowiska naturalnego. Należy promować prostszy, bardziej ekologiczny i niskoemisyjny styl życia, przeciwstawiać się nadmiarowi i marnotrawstwu oraz wspierać kulturę ekologicznego i zdrowego życia.

- Chiński prezydent Xi Jinping, 28 kwietnia 2019 r.

Podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowej Wystawy Ogrodniczej w 2019 r. prezydent Xi wyjaśnił swoją wizję ochrony środowiska naturalnego, cytując wspomniany fragment „Zizhi Tongjian", czyli „Wszechstronnego zwierciadła mającego dopomóc w rządzeniu" – pionierskiego i znamiennego dzieła w chińskiej historiografii, autorstwa Sima Guanga (1019-1086) z Północnej Dynastii Song (960-1127).

Koncepcja wyważonego korzystania z zasobów naturalnych nabrała nowego znaczenia we współczesnych Chinach. Jak zauważył prezydent Xi w swoim przemówieniu: „model rozwoju polegający na >>zabijaniu kur dla jaj<< i >>spuszczaniu wody z jeziora, po to by uzyskać ryby<< prowadzi w ślepy zaułek. Jedyna jasna przyszłość to rozwój przyjazny dla środowiska, który respektuje prawa natury".

Dążenie do ekologicznego, niskoemisyjnego i opartego na innowacjach rozwoju stanowi trzon działań podejmowanych przez Chiny w kontekście realizacji celu, jakim jest zyskanie pozycji nowoczesnego kraju socjalistycznego.

W 2018 r. Chiny po raz pierwszy uwzględniły koncepcję cywilizacji ekologicznej w swojej Konstytucji. Najnowszy plan pięcioletni kraju kładzie również podwaliny dla realizacji obietnicy osiągnięcia szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a następnie neutralności węglowej do 2060 r.

W 14. Planie Pięcioletnim (na lata 2021-2025) Chiny zobowiązały się do obniżenia zużycia energii na jednostkę produktu krajowego brutto (PKB) oraz emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB odpowiednio o 13,5 proc. i 18 proc. w latach 2021-2025.

Chiny zobowiązały się również do zwiększenia zasobów leśnych o sześć miliardów metrów sześciennych do 2030 r. w stosunku do poziomu z 2005 r. oraz do zwiększenia całkowitej mocy zainstalowanej energii wiatrowej i słonecznej do ponad 1,2 miliarda kilowatów.

Realizacja obietnicy

Prezydent Xi przy wielu okazjach deklarował zaangażowanie Chin w zapewnienie harmonijnego współistnienia ludzi i przyrody, który to cel Chiny realizują poprzez konkretne działania.

W ostatniej dekadzie Chiny zajęły pierwsze miejsce na świecie pod względem wzrostu zasobów leśnych, a obszar zalesiania przekroczył 70 milionów hektarów. Ponadto 90 procent typów ekosystemów lądowych i 85 procent kluczowych populacji dzikich zwierząt znajduje się pod skuteczną ochroną państwa.

Kraj, którego postęp gospodarczy w ostatnich dziesięcioleciach był w dużej mierze oparty na węglu, jest obecnie jednym z największych na świecie inwestorów w energię odnawialną; Chiny odpowiadają za 30 procent globalnej mocy zainstalowanej energii odnawialnej.

Co więcej, udział zużycia energii pochodzącej z węgla spadł w Chinach z 60,4 procent w 2017 r. do 56,8 procent w 2020 r., a zużycie czystej energii wzrosło z 19,1 procent w 2016 r. do 24,3 procent w 2020 r., zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystycznego.

Do 2019 r. emisja dwutlenku węgla w kraju zmniejszyła się o 48,1 procent w porównaniu z danymi za 2005 r. Stanowiło to odwrócenie trendu szybkiego wzrostu emisji dwutlenku węgla, zgodnie z białą księgą na temat rozwoju energetycznego wydaną 21 grudnia 2020 r. przez Biuro Informacyjne Rady Państwowej.

„Zadanie jest niezwykle trudne" – powiedział prezydent Xi, na niedawnym szczycie z udziałem Chin, Francji i Niemiec, nawiązując do obietnic Chin dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym. „Ale Chiny wywiążą się ze swoich obietnic" – zapewnił.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-06/Rooted-in-tradition-China-s-green-roads-to-the-low-carbon-future-ZW6K44VpxC/index.html

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=Efln3MPyVhk

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN