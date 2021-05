CGTN: Zhaojin, czerwona chluba północno-zachodnich Chin

Aby „czerwone" geny trwały w następnych pokoleniach

W maju 2018 r. Wang Tianjiao uczennica trzeciej klasy Szkoły Podstawowej Beiliang im. Armii Czerwonej napisała list do chińskiego prezydenta Xi Jinpinga w imieniu swojej klasy, opowiadając o swojej nauce historii rewolucji i rozwoju szkoły.

W niedługim czasie nadeszła odpowiedź prezydenta, w której zachęcał dzieci, by dbały o przekazywanie „czerwonego genu" z pokolenia na pokolenie. Xi wyraził nadzieję, że uczniowie dobrze wykorzystują dany im czas, ucząc się pilnie i z wdzięcznością w sercach, by w przyszłości przyczynić się do rozwoju całego kraju, ludu i społeczeństwa.

Szkoła Podstawowa Beiliang im. Armii Czerwonej to ślad rewolucyjnej historii miasta. Założono ją w 1955 r. w miejscu dawnych wydarzeń rewolucyjnych, a dokładniej Spotkania Chenjiapo.

W czerwcu 2000 r. szkołę odwiedziła matka Xi, Qi Xin. Widząc odrapane sale lekcyjne i przestarzałe obiekty, zmobilizowała całą rodzinę do przekazania kwoty 150 tys. juanów (18116 dolarów) na przeniesienie i odbudowanie szkoły.

Od tamtego czasu, przy wsparciu rządu i różnych sektorów społeczeństwa, nadal poprawiane są warunki nauki w szkole dzięki nowo wybudowanym budynkom oświatowym i internatowi, oferującym profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne i plac zabaw z nawierzchnią z gumy i tworzyw sztucznych.

Lokalna ludność beneficjentem szybkiego rozwoju

W 2015 r., kiedy Xi Jinping odwiedził Zhaojin, podkreślał wagę pogłębienia studiów nad historią baz rewolucyjnych, czerpania z sumy doświadczeń historycznych i jeszcze żarliwszego krzewienia ducha rewolucji i kultury pracy.

W ostatnich latach miejscowość wstąpiła na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Drogi ekspresowe, osiedla społeczne, sklepy spożywcze, stadiony i inna infrastruktura zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Do niedawna odległe i opóźnione w rozwoju miejsce stało się ważnym punktem na mapie czerwonej turystyki.

„W 2015 r. dochód na głowę wynosił 8848 juanów. W 2020 r. osiągnął wartość 15235 juanów - powiedział Bai Wei, sekretarz Partii w Zhaojin. - Miasto było biedne i zacofane. Młodzi ludzie wyjechali, a dziewczęta nie chciały tu wychodzić za mąż. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat 16 studentów powróciło w rodzinne strony".

„Zhaojin Town to wspaniałe miejsce. Wracajcie i pracujcie tutaj, gdzie czerwona historia przynosi poczucie zaszczytu i postępu" - powiedział Bai.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-25/Zhaojin-Town-the-red-soil-in-northwest-China-10yFK4FcVXy/index.html

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1520840/image.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN