CGTN: Zimní sen se stává čínským snem: Čína plní olympijské sliby

PEKING, 28. října 2021 /PRNewswire/ -- V roce 1908 položil časopis „Tianjin Youth" otázku: „Kdy by Čína mohla hostit olympijské hry?" V době, kdy začíná sto dní odpočítávání do zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022, se začíná znovu uskutečňovat stoletý olympijský sen.

Logo zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022 nese název „Zimní sen" a předznamenává tak uskutečnění čínského zimního olympijského snu: povzbudit další Číňany k účasti na zimních sportech, vybudovat z Číny sportovní velmoc a propagovat zimní sporty a olympijské hnutí po celém světě.

Prezident Si Ťin-pching je sám nadšeným sportovním fanouškem. Při mnoha příležitostech proto zdůraznil své pochopení pro sport a postavil se do čela úsilí o přeměnu Číny ve sportovní velmoc. To je cíl, který označil za součást čínského snu o celonárodním oživení.

Slavnostní slib Číny

„Peking!" Toto jméno bylo 31. července 2015 podruhé přečteno jako jméno města, které bude pořádat olympijské hry. Čínská metropole se tak stala prvním městem na světě, kde se budou konat letní i zimní olympijské hry.

Prezident Si se v této iniciativě ujal hlavní role, od podávání nabídek až po přípravu samotných zimních olympijských her.

Několik hodin předtím, než členové Mezinárodního olympijského výboru (MOV) odevzdali své hlasy, pronesl Si v televizi projev, v němž řekl: „Pokud se zimní olympijské hry v roce 2022 budou konat v Číně, podpoří výměnu a vzájemné porozumění mezi Číňany a ostatními světovými civilizacemi. Povzbudí také více než 1,3 miliardy Číňanů, aby se se zájmem a vášní věnovali zimním sportům a dají jim další příležitost přispět k rozvoji olympijského hnutí a podpořit olympijského ducha."

Čínský prezident již několikrát provedl inspekci příprav zimních olympijských a paralympijských her v roce 2022 v Pekingu a v prefektuře Čang-ťia-ku v severočínské provincii Che-pej. Znovu přitom zdůraznil, že je důležité, aby olympijské hry v roce 2022 byly „fantastické, mimořádné a skvělé" a zároveň „zelené, inkluzivní, otevřené a ekologické".

Čína plní své sliby; inspiruje celou generaci nadšenců do zimních sportů a pracuje na uspořádání ekologicky šetrných a udržitelných her.

Udržitelný rozvoj

V souladu s vizí prezidenta Si vydal loni organizační tým Peking 2022 plán udržitelnosti zaměřený na udržitelnost ve třech oblastech: pozitivní dopad na životní prostředí, nový rozvoj regionu a lepší život pro lidi.

Hry v roce 2022 budou první olympiádou v historii, na nichž bude k výrobě ledu použita technologie přímého chlazení oxidem uhličitým, která ušetří více než 40 % energie spotřebované tradiční metodou.

Jde jen o jedno ze 119 konkrétních opatření v rámci 12 kroků uvedených v plánu udržitelnosti.

Během inspekční cesty Si prohlásil, že zimní olympijské hry v roce 2022 budou motorem koordinovaného rozvoje Pekingu, Tchien-ťinu a provincie Che-pej.

Tento slib je v souladu s Olympijskou agendou 2020, kterou vydal MOV a jejímž cílem je začlenit olympijské hry do dlouhodobého plánu rozvoje daného města a regionu.

Čchung-li byl kdysi velmi chudý okres v prefektuře Čang-ťia-ku s omezenými příjmy ze zemědělství. V roce 2015 žilo v tomto okrese 16,8 % ze 100 000 obyvatel pod hranicí chudoby stanovenou v Číně.

Toto horské město, kde se bude konat většina disciplín zimních olympijských her v roce 2022 na sněhu, se však proměnilo v ráj lyžařů. V roce 2019 zařadil New York Times Čchung-li mezi 52 lyžařských destinací, které stojí za to navštívit.

V květnu 2019 se tento okres oficiálně vymanil z chudoby. Téměř 30 000 ze 126 000 obyvatel Čchung-li je zaměstnáno v lyžařských střediscích nebo v souvisejících podnicích a organizacích.

„Hry představují obrovský přínos pro urychlení některých dlouhodobých změn. Toho jsme dosáhli v rámci příprav na Peking 2022 a hodně jsme se přitom naučili," řekl výkonný ředitel olympijských her Christophe Dubi.

Budování sportovní velmoci

„Sport je důležitým prostředkem pro zlepšení zdraví lidí, naplnění jejich ambicí na lepší život a podpory všestranného lidského rozvoje," řekl Si. To vysvětluje, proč chce čínský prezident ze své země udělat sportovní velmoc.

Si svou zemi vyzval, aby přípravu na zimní olympijské hry v Pekingu využila jako příležitost k popularizaci a rozvoji zimních sportů. Jeho vize se teď mění ve skutečnost.

Zimní sporty byly v Číně dříve považovány za cizí a příliš drahou zábavu, ale díky snaze prezidenta Si zapojit do roku 2025 do zimních sportů 300 milionů lidí se jich na kluziště a sjezdovky vydává stále více.

Před pěti lety bylo v Číně pouze 460 lyžařských středisek. Aby bylo lyžování dostupnější pro veřejnost, urychlila země výstavbu těchto zařízení a do konce roku 2019 se jejich počet vyšplhal na 770.

Do konce roku 2020 zařadilo zimní sporty do svých osnov přibližně 2 000 základních a středních škol po celé zemi.

Tato opatření na podporu masových sportů jsou vynikající ukázkou pravdivosti Siova výroku: „Základem budování sportovní velmoci je masový sport."

„Prezident Si je skutečným šampionem a chci mu předat sadu medailí, protože jasně vnímá důležitou roli sportu ve společnosti a význam sportu pro vzdělávání mladých lidí," uvedl v rozhovoru prezident MOV Thomas Bach.

