CGTN: Zmírnění chudoby - slavnostní slib, který byl pod čínským vedením splněn

Čínská mediální skupina China Media Group (CMG) nedávno vydala televizní seriál s titulem „Zmírňování chudoby" („Poverty Alleviation"), který vypráví o pomoci, kterou čínská vláda poskytla milionům lidí při boji s chudobou. V první epizodě je uveden přehled kroků, které vedly k tomu, že Čína splnila svůj slib, že do roku 2020 dostane z chudoby všechny obyvatele venkova, kteří pod její současnou hranicí žijí.

„Vzhůru a ven z chudoby"

Čína zahájila své rozsáhlé programy na zmírnění chudoby již v roce 1982. Si Ťin-pching byl v té době vyslán pracovat do okresu Čeng-ting v provincii Che-pej. Od března 1982 do května 1985 pracoval jako zástupce tajemníka a posléze jako tajemník okresního výboru KSČ v Čeng-tingu. Některé z jeho projevů a článků z tohoto období lze nalézt v jeho knize „Vzhůru a ven z chudoby" („Up and Out of Poverty").

„Během dvou let, kdy jsem v Ning-te společně s tamním lidem a členy strany tvrdě pracoval, jsem vždy cítil pocit neklidu. Zmírnění chudoby je nesmírně obtížný úkol, který vyžaduje úsilí několika generací," uvedl čínský prezident v jednom ze svých textů.

Svůj sen o potlačení chudoby nakonec dostal do samého centra politického dění v Číně.

Nová strategie: cílené zmírňování chudoby

Ke konci roku 2012 podle čínské vlády žilo pod hranicí chudoby 99,89 milionu obyvatel – toto číslo předčilo jen pár dalších zemí.

Během inspekční cesty po Chu-nanu, která proběhla v listopadu 2013, představil Si Ťin-pching poprvé svůj koncept „cíleného zmírňování chudoby".

Tato koncepce přizpůsobení způsobu pomoci různým místním podmínkám se stala hlavní zásadou čínského boje s chudobou.

Na Ústřední konferenci o zmírnění chudoby a rozvoji v listopadu 2015 poukázal prezident dále na to, že programy na zmírňování chudoby by se měly zaměřit na čtyři zásadní otázky – „kdo přesně potřebuje pomoc?", „kdo by měl provádět iniciativy na zmírnění chudoby?", „jak by se mělo zmírňování chudoby provádět?" a „jaké standardy a postupy pro ukončení chudoby by měly být přijaty?".

Za účelem řešení těchto problémů bylo v rámci programu cíleného zmírnění chudoby vysláno přibližně 800 000 úředníků do prvních linií misí pro boj s lokální chudobou.

„Nikdo nezůstane pozadu"

Ke konci roku 2016 žilo v chudobě více než 43 milionů lidí, tedy asi 3 procenta čínské populace. Nejtěžší úkol, kterým bylo dostat zbývající obyvatele, z nich mnozí stále žili v oblastech bez silnic, čisté pitné vody či elektřiny, ze spárů chudoby, však KSČ ještě čekal.

„Vymycování chudoby bylo vždy těžkou bitvou. Vymýtit chudobu v extrémně chudých oblastech je však tím nejtěžším bojem ze všech," prohlásil Si Ťin-pching.

Země v roce 2017 vymezila tři regiony a tři prefektury, včetně Tibetské autonomní oblasti a autonomní prefektury Nu-ťiang Li-su v provincii Jün-nan, jako nejchudší oblasti v zemi. Lokální misím v těchto oblastech pak vláda přidělila více zdrojů.

„Na cestě ke společné prosperitě nikdo nezůstane pozadu," slíbil prezident.

„Dvě jistoty a tři záruky"

Na konci roku 2018 se počet obyvatel žijících pod hranicí chudoby snížil na 16,6 milionu a zdálo se, že se boj s chudobou chýlí ke konci. Čína však neměla ještě ani zdaleka vyhráno.

Některé místní úřady a ministerstva ale předkládaly nepravdivá data či své statistiky o zmírňování chudoby zveličovaly, aby získaly politické body.

Ve svém projevu na sympoziu o boji proti chudobě v dubnu 2019 vyzval čínský prezident k úsilí o vyřešení významných problémů při zajišťování potravin a textilu pro obyvatele chudého venkova a zaručení přístupu k povinnému vzdělávání, základním lékařským službám a bezpečnému bydlení. Snahy o zajištění těchto potřeb jsou označovány jako „dvě jistoty a tři záruky".

Ministři poté zahájili rozsáhlou kampaň zaměřenou na řešení stávajících problémů a na konci roku 2019 byla otázka „dvou jistot a tří záruk" vyřešena pro celkem 5,2 milionu lidí.

Dosažení cílů boje s chudobou tváří v tvář COVID-19

Rok 2020 byl neobyčejným rokem nejen pro Čínu, ale i pro celý svět. Společně s povodněmi v jižní Číně představovala pandemie COVID-19 skličující výzvu pro národní boj s chudobou.

Podle údajů ze Světové banky se odhaduje, že pandemie COVID-19 uvrhla v roce 2020 dalších 88-115 milionů lidí do absolutní chudoby. Lze tedy předpokládat, že globální extrémní chudoba po více než 20 letech poprvé vzroste.

Prezident Si Ťin-pching na sympoziu věnovanému zmírňování chudoby, které proběhlo v březnu 2020, zdůraznil, že dostat všechny obyvatele venkova žijící pod současnou hranicí chudoby z jejího sevření do roku 2020 je slavnostním slibem ústředního výboru KSČ, který bude splněn včas.

Aby došlo k úplnému vymýcení chudoby podle plánu, přijala země ještě důraznější a účinnější opatření. Bylo vynaloženo větší úsilí na minimalizaci ztrát způsobených přírodními katastrofami a na urychlení obnovy výroby a podmínek pro běžný život v chudých oblastech postižených katastrofami.

Ministři rovněž zintenzívnili monitorování a poskytovali pravidelnou asistenci, aby zabránili lidem upadnout zpět do chudoby.

V prosinci 2020 čínský prezident oznámil, že po osmi letech vytrvalého úsilí bylo veškeré chudé venkovské obyvatelstvo vymaněno z hrozby extrémní chudoby a téměř 100 milionů obyvatel se z chudoby dostalo.

