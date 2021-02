CGTN: zmniejszenie ubóstwa - uroczysta obietnica spełniona przez chińskich przywódców

CMG niedawno wydała serial „Zmniejszanie ubóstwa", opowiadający o tym, jak Chiny wyzwoliły z biedy miliony ludzi. W pierwszym odcinku przedstawiono, w jaki sposób chińscy przywódcy spełnili swoją uroczystą obietnicę wydobycia z ubóstwa do 2020 roku wszystkich mieszkańców wsi żyjących poniżej obecnej granicy ubóstwa.

W drodze do wyjścia z ubóstwa

W 1982 r. Chiny uruchomiły zakrojone na szeroką skalę programy walki z ubóstwem. W tym czasie Xi Jinping został wysłany do pracy w okręgu Zhengding w prowincji Hebei. Od marca 1982 r. do maja 1985 r. Xi pracował jako zastępca sekretarza, a następnie sekretarz komitetu powiatowego CPC Zhengding. Niektóre z jego przemówień i artykułów z tego okresu zostały opublikowane w książce „Up and Out of Poverty" (W drodze do wyjścia z ubóstwa).

Jak napisał Xi, „Ciężko pracowałem przez te dwa lata w prefekturze Ningde razem z tamtejszymi ludźmi i członkami Partii. Zawsze czułem pewien niepokój. Zmniejszenie ubóstwa jest ogromnym przedsięwzięciem, które wymaga wysiłku kilku pokoleń".

Następnie przeniósł swoje marzenie o ograniczeniu ubóstwa do centrum chińskiego życia politycznego.

Ukierunkowane ograniczanie ubóstwa, nowa strategia

Liczba osób uznanych przez chiński rząd za ubogie liczyła pod koniec 2012 roku 99,89 mln - jest to prawie największa wartość wśród wszystkich krajów.

W listopadzie 2013 roku podczas inspekcji w Hunan prezydent Xi po raz pierwszy poruszył koncepcję „ukierunkowanego łagodzenia ubóstwa".

Ta koncepcja dostosowania polityki ulgowej do różnych warunków lokalnych stała się zasadą przewodnią w chińskiej walce z ubóstwem.

W listopadzie 2015 roku, podczas Centralnej Konferencji na temat łagodzenia ubóstwa i rozwoju Xi dodatkowo wskazał, że łagodzenie ubóstwa powinno skupić się na czterech kwestiach - kto dokładnie potrzebuje pomocy, kto powinien realizować inicjatywy łagodzenia ubóstwa, w jaki sposób powinno ono przebiegać oraz jakie standardy i procedury powinny zostać przyjęte w celu wyjścia z ubóstwa.

Aby zająć się tymi kwestiami podczas prowadzenia ukierunkowanego łagodzenia ubóstwa, około 800000 urzędników zostało wysłanych na misję walki z ubóstwem na pierwszej linii, pracując na poziomie lokalnym.

Nikt nie zostanie pozostawiony samemu sobie

Pod koniec 2016 roku ponad 43 miliony ludzi, czyli około 3 procent ludności Chin, żyło w ubóstwie. Jednak podniesienie z ubóstwa tej części populacji, z której wiele osób żyło w obszarach bez dróg, czystej wody pitnej lub energii elektrycznej, byłoby najtrudniejsze.

„Wykorzenienie ubóstwa zawsze było trudną walką, natomiast dokonanie tego na obszarach skrajnie ubogich jest najtrudniejszą walką ze wszystkich" - powiedział Xi.

Kraj w 2017 roku wskazał trzy regiony i trzy prefektury, w tym Tybetański Region Autonomiczny i prefekturę autonomiczną Nujiang Lisu w prowincji Yunnan, jako najbiedniejsze obszary w kraju. Na te obszary przeznaczono więcej środków.

„W marszu ku wspólnemu dobrobytowi nikt nie zostanie pozostawiony w tyle" - obiecał Xi.

Dwa zapewnienia i trzy gwarancje

Pod koniec 2018 roku zubożenie populacji narodu zmniejszono do 16,6 miliona, przenosząc misję łagodzenia ubóstwa na ostatni etap. Ale praca na rzecz łagodzenia ubóstwa w Chinach nadal napotykała wiele wyzwań.

Niektóre lokalne władze i departamenty fałszowały lub wyolbrzymiały swoje statystyki dotyczące łagodzenia ubóstwa, aby zdobyć punkty polityczne.

Przemawiając na sympozjum na temat walki z ubóstwem w kwietniu 2019 r., chiński prezydent wezwał do podjęcia wysiłków w celu rozwiązania istotnych problemów, zapewniając zaspokojenie potrzeb żywnościowych i odzieżowych ubogiej ludności wiejskiej, oraz zagwarantowania jej dostępu do obowiązkowej edukacji, podstawowych usług medycznych i bezpiecznych mieszkań, co zostało określone jako „dwa zapewnienia i trzy gwarancje".

Następnie ministerstwa rozpoczęły szeroko zakrojoną kampanię mającą na celu rozwiązanie zaległych problemów, a pod koniec 2019 r. kwestie „dwóch zapewnień i trzech gwarancji" 5,2 mln osób zostały rozwiązane.

Osiągnięte cele walki z ubóstwem pomimo COVID-19

Rok 2020 nie był zwykłym rokiem dla Chin i świata. Pandemia COVID-19 w połączeniu z powodziami w południowych Chinach stanowiła ogromne wyzwanie dla krajowej walki z ubóstwem.

Według oszacowań Banku Światowego pandemia COVID-19 zepchnęła w 2020 r. dodatkowe 88-115 mln ludzi w skrajne ubóstwo, co oznacza, że globalne skrajne ubóstwo wzrośnie po raz pierwszy od ponad 20 lat.

Przewodniczący Xi podkreślił podczas sympozjum na temat zapewnienia zdecydowanego zwycięstwa w ograniczaniu ubóstwa w marcu 2020 r., że wydźwignięcie z ubóstwa wszystkich mieszkańców wsi żyjących poniżej obecnej granicy ubóstwa do 2020 r. jest uroczystą obietnicą złożoną przez Komitet Centralny CPC i musi zostać spełniona na czas.

Kraj podjął bardziej zdecydowane i skuteczne środki, aby zapewnić pełną eliminację ubóstwa zgodnie z harmonogramem. Podjęto więcej działań w celu zminimalizowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz przyspieszenia przywrócenia produkcji i normalnego życia na obszarach ubogich dotkniętych klęską.

Ministrowie wzmogli również monitorowanie i w porę udzielili pomocy, aby zapobiec ponownemu popadnięciu ludzi w ubóstwo.

W grudniu 2020 r. prezydent Xi ogłosił, że po ośmiu latach niestrudzonych wysiłków cała uboga ludność wiejska została wydźwignięta z ubóstwa, a prawie 100 mln ubogich ludzi wyrwało się z biedy.

