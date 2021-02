CGTN: Zusammenarbeit nicht aufgeschoben: China, MOEL rüsten sich für Impfstoffe, Handel und mehr

Nachdem das Gesamthandelsvolumen zwischen den beiden Seiten im Jahr 2020 103,45 Milliarden Dollar erreicht hat, haben China und die MOE-Staaten auf dem China-MOEL-Gipfel am Dienstag, der per Videolink abgehalten wurde, die weitere Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Impfstoffe, Handel und grüne Wirtschaft hervorgehoben.