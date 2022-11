CGTN：China und Pakistan geloben, der auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Verständnis aufgebauten strategischen Kooperation neuen Schwung zu verleihen

BEIJING, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- China und Pakistan versprachen am Mittwoch, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um das Niveau der umfassenden strategischen Zusammenarbeit hochzufahren und ihrer auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Verständnis aufgebauten strategischen kooperativen Partnerschaft neuen Schwung zu verleihen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte bei einem Treffen mit dem pakistanischen Premierminister Muhammad Shehbaz Sharif, der zu den ersten ausländischen Staatsoberhäuptern gehörte, die nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) nach Beijing eingeladen wurden, dass Pakistan in der Nachbarschaftsdiplomatie Chinas immer eine hohe Priorität gehabt habe. Dies ist auch der erste Besuch des Premierministers in China seit seinem Amtsantritt im April.

Sharif sagte, sein Besuch sei ein „Beweis für die tiefe, unerschütterliche Freundschaft" zwischen Pakistan und China, und fügte hinzu, dass die Vertiefung der auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Verständnis aufgebauten strategischen kooperativen Partnerschaft Pakistans mit China ein Eckpfeiler der pakistanischen Außenpolitik und des nationalen Konsenses Pakistans ist.

China ist bereit, neue Möglichkeiten zu bieten

China werde seine grundsätzliche Politik der Öffnung fortsetzen und Pakistan und dem Rest der Welt durch kontinuierliche Entwicklung neue Chancen bieten, sagte Xi zu Sharif.

Beide Seiten sollten den Gemeinsamen Kooperationsausschuss für den Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) voll ausschöpfen, ihn mit größerer Effizienz vorantreiben und ihn zu einem Beispiel für eine qualitativ hochwertige Kooperation im Rahmen der Neuen Seidenstraße machen, sagte er.

Sharif wies darauf hin, dass der CPEC einen tiefgreifenden Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Pakistans gehabt habe. Er sagte, Pakistan sei bereit, mit China zusammenzuarbeiten, um die qualitativ hochwertige Zusammenarbeit bei der Neuen Seidenstraße weiter zu fördern.

Als Vorzeigeprogramm der Neuen Seidenstraße ist der CPEC zu einem Orientierungspunkt der chinesisch-pakistanischen Zusammenarbeit geworden. Er hat die wirtschaftliche Entwicklung effektiv gefördert, die Lebensbedingungen der Menschen verbessert und positive sozioökonomische Auswirkungen in Pakistan erzeugt. Die jüngste 11. Sitzung des Gemeinsamen Kooperationsausschusses für den CPEC war ein Erfolg. Es wurden mehrere gemeinsame Absprachen über die zukünftige Entwicklung des CPEC getroffen.

Die beiden Seiten vereinbarten außerdem, die Zusammenarbeit in den Bereichen digitale Wirtschaft, E-Commerce, Photovoltaik und andere neue Energietechnologien auszubauen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Lebensunterhalt der Menschen voranzutreiben.

China ist seit 2015 in sechs aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren der größte Handels- und Investitionspartner, der größte Exporteur und der zweitgrößte Importeur für Pakistan.

Im vergangenen Jahr belief sich der Handel zwischen China und Pakistan auf 27,82 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 59,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die chinesischen Exporte nach Pakistan beliefen sich auf insgesamt 24,23 Mrd. USD, was einem Anstieg von 57,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Importe aus Pakistan 3,59 Mrd. USD betrugen, was einem Anstieg von 68,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie Daten der chinesischen Zollverwaltung zeigen.

Gemeinsam die Weltordnungspolitik voranbringen

China werde mit Pakistan zusammenarbeiten, um die Globale Entwicklungsinitiative (GDI) und die Globale Sicherheitsinitiative (GSI) voranzubringen und das System der globalen Wirtschaftspolitik zum Vorteil von allen fairer, gerechter und inklusiver zu gestalten, sagte Xi.

Die GDI und die GSI, die Xi Jinping für 2021 bzw. 2022 vorgeschlagen hat, sollen den Tunnelblick überwinden, der zum Aufstieg von Entglobalisierung, Populismus und Fremdenfeindlichkeit beiträgt, die die globale Steuerung von Entwicklung und Sicherheit zu behindern drohen.

Die GDI legt den Schwerpunkt auf die Wiederbelebung und Beschleunigung der Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und den Aufbau einer globalen Entwicklungsgemeinschaft, während die GSI klare Antworten auf die Fragen gibt, welches Sicherheitskonzept die Welt benötigt und wie die Länder gemeinsame Sicherheit erreichen können, was einen wichtigen neuen Weg für die globale Sicherheitspolitik eröffnet.

Sharif brachte seine volle Unterstützung für die Initiativen zum Ausdruck und fügte hinzu, dass sein Land die Kommunikation mit China in internationalen und regionalen Angelegenheiten verstärken werde, um einen positiven Beitrag zum Weltfrieden und zur Entwicklung zu leisten.

Der pakistanische Premierminister bekräftigte auch das feste Bekenntnis seines Landes zur Ein-China-Politik und die entschiedene Unterstützung für Chinas Position in Fragen, die Chinas Kerninteressen darunter Taiwan, Xinjiang und Hong Kong betreffen.

Die pakistanisch-chinesische Freundschaft sei untrennbar und Pakistan werde immer fest an der Seite Chinas stehen, fügte er hinzu.

Die beiden Länder gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die gegenseitige Unterstützung in Fragen, die die Kerninteressen der jeweils anderen Seite betreffen, die Schlüsselrolle verschiedener bilateraler Kooperationsmechanismen zur Vertiefung der strategischen Kommunikation sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Bergbauindustrie, IT und sozioökonomische Entwicklung im Rahmen des CPEC hervorhoben.

Die beiden Seiten unterzeichneten und schlossen außerdem eine Reihe von Abkommen, die unter anderem die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen E-Commerce, digitale Wirtschaft, Export von Agrarprodukten, finanzielle Zusammenarbeit, Schutz von Kulturgütern und Infrastruktur betreffen.

