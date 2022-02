Chá alcoólico enlatado é a nova tendência para o verão

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Disputando espaço com gigantes como a Ambev e Diageo, Anna Hard Tea promete ser a nova tendência para este verão. Com o recente lançamento do primeiro hard tea enlatado, natural, sem conservantes, livre de glúten e sem gás, essa empresa 100% brasileira, criada por três jovens empreendedores quer dominar um mercado em ascensão no país: o de bebidas prontas para o consumo.

Os drinks Anna são encontrados nos mercados premium de São Paulo e no aplicativo Rappi. Apesar de ser uma bebida de alto padrão, Anna quer agradar todos os públicos, com valores que variam entre R$6,99 a 7,50, dependendo do local comercializado, o chá alcoólico cabe no bolso, é prático e é uma delícia. Anna também já tem presença marcada em vários bares e casas noturnas paulistanas. Nos seus 269ml, 5% de teor alcoólico garantem uma mistura refrescante que já é sucesso fora do país, em locais como os Estados Unidos e Europa.

O mercado brasileiro vem acompanhando esse movimento. De acordo com pesquisas feitas pelo Consumer Reach Point, em poucos anos, o consumo de bebidas prontas aumentou quase 10%. Os chás ganharam destaque, 53% de crescimento no país. E a preferência por produtos brasileiros cresceu 49% apenas em 2021. Ponto pra Anna Hard Tea, feito por gente daqui, para consumir aqui.

Mas por quê Anna? A história começa por volta do ano 1840. Anna Maria Russel foi a sétima duquesa de Bedford, cidade na Inglaterra. A realeza estava sempre com fome ao final dos dias. Pra enganar essa insaciedade, Anna passou a tomar uma xícara de chá. Podemos dizer que a senhora elegante criou o "tea break", evento social para a alta sociedade da época. Agora imagine a felicidade dessa senhorinha se alguém tivesse sugerido combinar o chá com uma bebida alcoólica?

Anna Hard Tea veio para ficar e conquistar o gosto dos brasileiros, independentemente se for jovem ou se está na melhor idade, igual a duquesa. Beber o primeiro hard tea do Brasil, gelado, na praia, piscina, represa ou onde estiver é, sem dúvida, a escolha certa para essa temporada de sol rachando.

Afinal, o chá alcoólico é ou não a tendência para o verão? Experimente!

Contato de imprensa

André Helito/Victor Camargo – [email protected] | (11) 99633-0085

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1730889/1.jpg

FONTE Anna Hard Tea

SOURCE Anna Hard Tea