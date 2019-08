Chad Finney kommt zu Pilatus Comparator Solutions als VP für Nordamerika

Er arbeitet seit mehr als 10 Jahren in der Pharma- und Healthcare-Branche. Während dieser Zeit hat er in verschiedenen Führungsrollen gedient und war für Vertrieb, Marketing und operatives Geschäft auf globaler Ebene verantwortlich. In New Jersey und Pennsylvania hat er neue Unternehmungen für die Personalvermittlung im Healthcare-Sektor etabliert. Finney pflegt enge Beziehungen mit einigen der besten Kinderkliniken in Amerika und auch einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstituten (CRO).