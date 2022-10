Chae-Ung Um se desempeñará como presidente y director ejecutivo de StarKist a partir del 1 de enero de 2023

RESTON, Virginia, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- StarKist anunció hoy que el Sr. Chae-Ung Um ha sido nombrado nuevo copresidente y director ejecutivo de StarKist Co. El Sr. Um se incorpora a StarKist de LG Electronics, donde fue vicepresidente sénior corporativo de Estrategia de Adquisiciones, Transformación de Adquisiciones Digitales y Adquisiciones Generales. El primer día del Sr. Um será el 1 de noviembre de 2022, y ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo de StarKist desde el 1 de enero de 2023.

El Sr. Andrew Choe seguirá desempeñándose como presidente y director ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2022, y trabajará con el Sr. Um para garantizar una transición exitosa a fin de año. Choe ha sido presidente y director ejecutivo desde noviembre de 2014.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. es una empresa socialmente responsable que empodera a las personas para que vivan un estilo de vida saludable al ofrecer proteínas convenientes. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en bolsas de porción individual, entre los que se encuentran Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations® de StarKist. Siendo el atún favorito de los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie® the Tuna, se sumergió en los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y aún hoy es un favorito de todos. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

