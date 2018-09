Chain fuseert met Lightyear, volledig toegewijd aan Stellar

Gecombineerd bedrijf, dat Interstellar zal heten, zal organisaties helpen om op het Stellar-netwerk te bouwen; de Stellar Development Foundation blijft onafhankelijk

SAN FRANCISCO, 10 september 2018 /PRNewswire/ -- Chain, Inc. ("Chain") kondigde vandaag aan dat het overgenomen is door Lightyear Corporation ("Lightyear"), een Stellar-georiënteerde commerciële entiteit dat vorig jaar met de steun van de Stellar Development Foundation werd opgericht. De merken van Chain en Lightyear zullen ophouden te bestaan en het gecombineerde bedrijf zal omgedoopt worden tot Interstellar.

De fusie brengt het zakelijke klantenbestand en de producten van Chain over naar Stellars mondiale grootboek, waardoor het een kant-en-klare oplossing biedt waarmee organisaties in staat gesteld worden om activa op een zeer schaalbaar openbaar netwerk uit te geven, uit te wisselen en te beheren. Met Chains cloud grootboekdienst, Sequence, zullen organisaties gemakkelijk de bewegingen van hun activa tussen de private grootboeken en het Stellar-netwerk kunnen volgen.

Belangrijkste feiten:

Adam Ludwin , CEO van Chain , zal tevens de CEO van Interstellar zijn

, CEO , zal tevens de CEO zijn Jed McCaleb , medeoprichter van de Stellar Development Foundation en Lightyear, zal de CTO van Interstellar zijn

, medeoprichter van de Stellar Development Foundation en Lightyear, zal de CTO zijn De Stellar Development Foundation, die het Stellar-protocol ontwikkelt en de open source-gemeenschap ondersteunt, zal onafhankelijk blijven

Stellar is een open netwerk waarmee valuta's of activa digitaal, via het internet, kan worden uitgegeven, overgedragen en uitgewisseld. Interstellar maakt het gemakkelijk voor ontwikkelaars en bedrijven om Stellar als platform te gebruiken om nieuwe financiële producten en diensten op te bouwen.

"Chains team heeft leiding gegeven aan de markt voor de zakelijke acceptatie van de blockchain-technologie, dat cruciaal is voor het bouwen van een toekomst waar geld en digitale activa zich over open protocollen bewegen," aldus Jed McCaleb. "We zijn zeer verheugd dat we onze krachten bundelen zodat organisaties geholpen worden om op Stellar voort te bouwen."

"Chain had reeds jarenlang bewondering voor Stellar, en vanaf het eerste moment hebben we hun doelstelling gedeeld om financiële activa moeiteloos over het internet te bewegen," zei Adam Ludwin. "Chain heeft vanuit de onderneming gewerkt, terwijl Stellar zich gericht heeft op het netwerk tussen de organisaties. Als enkelvoudig team, hebben we een compleet beeld van en een reeks mogelijkheden om waarde-over-IP te realiseren."

Interstellars productportefeuille zal tevens StellarX bevatten, een onlangs aangekondigde marktplaats voor het verhandelen van activa op Stellar. StellarX bevindt zich momenteel in de bèta-fase en zal binnenkort voor het publiek beschikbaar zijn.

Van dichtbij zal Interstellar 60 werknemers in dienst nemen voor het hoofdkantoor in San Francisco en de andere kantoren in New York City en Singapore.

Meer informatie is beschikbaar op http://www.interstellar.com/

Over het Stellar-netwerk

Stellar is een open netwerk waarmee valuta of activa digitaal, via het internet, kunnen worden uitgegeven, overgedragen en uitgewisseld. Het grootboek van Stellar heeft een ingebouwd orderboek, een pathfinding-algoritme, en een netwerktoken die gezamenlijk ervoor zullen zorgen dat activa naadloos tussen deelnemers zal bewegen. Het Stellar-netwerk is open source en gevalideerd door gedecentraliseerde knooppunten die door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Desondanks is het zeer schaalbaar en energiezuinig dankzij een nieuw consensussysteem, SCP genaamd. SCP is ontwikkeld door professor David Mazières, die leiding geeft aan de veilige computersystemen-groep in Stanford en hij is de hoofdwetenschapper van de Stellar Development Foundation.

Over de Stellar Development Foundation en Lightyear Corporation

De Stellar Development Foundation (SDF) is een organisatie zonder winstoogmerk dat in 2014 is opgericht. Het helpt bij het bouwen en onderhouden van het Stellar-netwerk en ondersteunt de Stellar-gemeenschap door middel van training, subsidieprogramma's, en technisch leiderschap voor Stellars open source-projecten. Het handvest van de stichting verplicht de organisatie om 95% van de token van het netwerk, lumen (XLM), te verdelen om zo te zorgen voor de operationele en economische decentralisatie of het netwerk. SDF ontving de initiële financiering van betalingsinnovator Stripe.

Lightyear, een entiteit met winstoogmerk, heeft zich gericht op de acceptatie van het Stellar-netwerk door bedrijven, en werd in 2017 opgericht door Brit Yonge en Jed McCaleb, met steun van SDF. Lightyear zal, gelijktijdig met de fusie, hernoemd worden tot Interstellar.

About Chain:

Chain werd in 2014 opgericht door Adam Ludwin, Devon Gundry en Ryan Smith. Het bedrijf bouwt ondernemersgerichte blockchain-producten waarbij gebruik gemaakt wordt van toonaangevende financiële organisaties zoals Visa, Nasdaq, en Citigroup. Chains cloud-product, Sequence, zal een belangrijk onderdeel worden van Interstellars productportefeuille en zal bedrijven in staat stellen om activa uit te geven, beheren, en volgen, wanneer zij zich verplaatsen tussen de particuliere grootboeken en het Stellar-netwerk. Het bedrijf haalde eerder $ 44M op van Khosla Ventures, RRE Ventures, Thrive Capital, en strategische partners waaronder Visa,Nasdaq, Citi , Capital One, Fiserv, en Orange.

Related Links

http://www.interstellar.com