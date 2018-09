Chain fusionne avec Lightyear et ne fait plus qu'une avec Stellar

Une société englobée devant s'appeler Interstellar aidera les organisations à s'appuyer sur le réseau Stellar ; la Stellar Development Foundation va rester indépendante

SAN FRANCISCO, 10 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Chain, Inc. (« Chain ») a fait part aujourd'hui de son achat par Lightyear Corporation (« Lightyear »), entité commerciale centrée sur Stellar et constituée l'an dernier avec le soutien de la Stellar Development Foundation. Les marques Chain et Lightyear seront retirées et la société englobée va être rebaptisée Interstellar.

La fusion fait passer la clientèle et les produits de l'entreprise Chain dans le registre public mondial de Stellar, créant ainsi une solution de bout en bout qui permettra aux organisations d'émettre, d'échanger et de gérer des actifs sur un réseau public hautement modulable. Sequence, service de registre dans le nuage de Chain, permettra aux organisations de facilement tracer les actifs au fur et à mesure qu'ils se déplacent entre registres privés et le réseau Stellar.

Faits clés :

Adam Ludwin , qui est le PDG de Chain, deviendra le PDG d'Interstellar

, qui est le PDG de Chain, deviendra le PDG d'Interstellar Jed McCaleb , qui est le cofondateur de la Stellar Development Foundation et de Lightyear, deviendra le directeur technique d'Interstellar

, qui est le cofondateur de la Stellar Development Foundation et de Lightyear, deviendra le directeur technique d'Interstellar La Stellar Development Foundation, qui élabore le protocole Stellar et prend en charge la communauté en code source ouvert, restera indépendante

Stellar est un réseau ouvert qui permet l'émission numérique de n'importe quelle devise ou immobilisation, leur transfert et leur échange sur internet. Avec Interstellar, il sera facile pour les développeurs et les entreprises de tirer parti de Stellar en tant que plateforme afin de mettre au point de nouveaux produits et services financiers.

« L'équipe de Chain a été en tête du marché pour l'adoption de la technologie de la chaîne de blocs, ceci représentant une composante critique dans la construction d'un avenir où l'argent et les actifs numériques se déplacent sur un ensemble de protocoles ouverts, » a commenté Jed McCaleb. « Nous sommes enthousiastes d'unir nos forces pour aider aux organisations établies sur Stellar. »

« Cela fait des années que Chain admire Stellar et dès le premier jour nous avons partagé son objectif de voir les actifs se déplacer en douceur sur internet. « Chain travaille depuis l'intérieur des entreprises tandis que Stellar se spécialise sur le réseau entre organisations. En tant qu'équipe unique, nous avons désormais une vue complète et un ensemble de capacités permettant de transformer en réalité la valeur sur protocole internet. »

Le portefeuille de produits d'Interstellar comprendra également StellarX, place de marché récemment annoncée pour les échanges d'actifs sur Stellar. StellarX est actuellement en mode bêta et sera bientôt lancée publiquement.

À la clôture, Interstellar emploiera 60 personnes entre son siège de San Francisco et ses bureaux de New York et Singapour.

Davantage d'informations sont disponibles sur http://www.interstellar.com/

À propos du réseau Stellar

Stellar est un réseau ouvert qui permet à toute devise ou tout actif d'être émis, transféré et échangé de façon numérique sur internet. Le registre public de Stellar possède un carnet de commandes intégré, un algorithme de recherche de chemin et un jeton de réseau qui, ensemble, permettent aux actifs de se déplacer en douceur entre participants. Le réseau Stellar est en code source ouvert et validé par des nœuds décentralisés que tout le monde peut exécuter, mais il est en même temps extrêmement modulable et écoénergétique grâce à un nouveau système de consensus appelé SCP. Le SCP a été mis au point par le professeur David Mazières qui dirige le groupe de sécurité informatique à Stanford et qui est le directeur scientifique de la Stellar Development Foundation.

À propos de la Stellar Development Foundation et de Lightyear Corporation

La Stellar Development Foundation (SDF) est un organisme sans but lucratif fondé en 2014. Elle aide à édifier et maintenir le réseau Stellar et prend en charge la communauté Stellar par le biais de programmes d'éducation, de subventions et de gouverne technique des projets en code source ouvert de Stellar. La Fondation est liée par sa charte à une obligation de distribuer 95 % du jeton du réseau, lumen (XLM), afin d'assurer la décentralisation opérationnelle et économique du réseau. La SDF a reçu son financement initial de Stripe, innovateur dans les paiements.

Lightyear est une entité sans but lucratif concentrée sur l'adoption du réseau Stellar par les entreprises. Elle a été fondée par Brit Yonge et Jed McCaleb en 2017, avec le soutien de la SDF. Lightyear sera renommée Interstellar à la suite de la fusion.

À propos de Chain

Chain a été fondée en 2014 par Adam Ludwin, Devon Gaundry et Ryan Smith. La Société met au point des produits de chaîne de blocs de catégorie entreprise mis à profit par des institutions financières de premier plan comprenant Visa, Nasdaq et Citigroup. Le produit de Chain dans le nuage, Sequence, deviendra bientôt une composante importante du portefeuille de produits d'Interstellar, et permettra aux entreprises d'émettre, de gérer et de tracer les actifs à mesure qu'ils se déplacent entre les registres privés et le réseau Stellar. La Sociét a auparavant levé 44 millions de dollars de Khosla Ventures, RRE Ventures, Thrive Capital et de partenaires stratégiques comme Visa,Nasdaq, Citi , Capital One, Fiserv, et Orange.

Related Links

http://www.interstellar.com