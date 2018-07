Chain IQ lance sa nouvelle application Smart Joint Sourcing

ZURICH, July 31, 2018 /PRNewswire/ --

Spécialisée dans la gestion numérisée et stratégique des approvisionnements, Chain IQ révolutionne sa propre industrie. En tant que premier d'une série de nouveaux développements issus de son « Innovation & Digitalization Lab » en interne, l'entreprise apporte maintenant l'application Smart Joint Sourcing sur le marché.

Opérant sur quatre continents, Chain IQ a défini une « Feuille de route pour la numérisation d'ici à 2020 » dans le cadre de sa stratégie d'avenir. Cette feuille de route présente une grande variété d'initiatives innovantes à réaliser. L'Innovation & Digitalization Lab développe et met en œuvre des produits intelligents, numériques, analytiques et d'intelligence artificielle, ainsi que des services et des solutions.

L'Innovation & Digitalization Lab vient de produire une nouveauté mondiale : l'application web Smart Joint Sourcing, basée sur l'apprentissage automatique de Chain IQ. Grâce à un algorithme intégré, cette solution optimise également de manière significative l'effort du client en matière de planification des achats grâce à l'utilisation de méthodologies d'analyse prédictive puissantes, parmi de nombreux autres avantages, comme par exemple le regroupement des calendriers et des volumes d'approvisionnement et la gestion intégrale des appels d'offres, parce que l'appli Smart Joint Sourcing de Chain IQ assure les meilleures modalités possibles, générant ainsi des économies maximales. Chain IQ applique le principe du Smart Joint Sourcing (mise en commun intelligente des ressources) spécifiquement pour ses plus gros clients dont les dépenses annuelles indirectes sont supérieures ou égales à 200 millions de CHF.

D'autres solutions issues de l'« Innovation & Digitalization Lab » en matière de mégadonnées, de nouvelles plateformes numériques ou d'interaction avec les clients et les fournisseurs via des places de marché intelligentes sont déjà en cours de développement.

Depuis sa création en mai 2014, Chain IQ suit un parcours progressif accompagné d'une croissance régulière. Sur la base du volume des dépenses gérées, l'entreprise est désormais considérée comme l'une des plus grandes sociétés d'approvisionnement au monde, desservant plus de 30 clients internationaux reconnus dans un grand nombre d'industries dans plus de 20 pays.

Chain IQ est une société de services indépendante et globale qui fournit des services d'approvisionnement stratégiques, tactiques et opérationnels à ses clients. Chain IQ opère à partir de ses principaux centres situés à Zurich (siège social), New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bucarest, et dessert actuellement plus de 20 pays (dont la Chine, Hong Kong, le Japon et l'Australie).

